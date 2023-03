Poradce prezidenta: Budoucí důchodce dostane almužnu, zabezpečte se sami

Málokdo v Česku má tolik zkušeností s důchodovými reformami jako Vladimír Bezděk. Téměř před 20 lety ho tehdejší premiér Vladimír Špidla pověřil vedením důchodové komise. Reforma penzí stále není a podle Bezděka jsme se k ní zatím ani neposunuli.

„Jsme na tom ještě hůř. Víme sice, že není úniku, to je plus. Ale o dvacet let se nám zkrátil čas, česká populace stárne. Dvacet let k systémovější reformě jsme promarnili,“ říká Bezděk, dnes předseda investičního fondu Avant.

Fialova vláda nyní chystá kolem důchodů řadu změn. Chce posouvat důchodový věk z hranice 65 postupně až k 68 rokům. Hodlá zvýšit odvody OSVČ. A plánuje změnit pravidla pro předčasné penze. Konkrétní legislativní návrh změn, které mají platit od 1. ledna příštího roku, představí Ministerstvo práce v řádu týdnů.

Důchodový věk se nemůže zastavit, když žijeme déle

Protože na skutečnou systémovou reformu je z demografických důvodů pozdě, nezbývá než posouvat parametry tak, aby do systému plynulo tolik peněz, kolik se zvyšujícím se počtem penzistů budeme čerpat a aby neskončil v hlubokých deficitech, říká Bezděk.

Nejdůležitější je podle ekonoma „odstropovat“ hranici pro odchod do penze: „Nejdůležitější je postupně, nikoli skokově, zvyšovat věkovou hranici odchodu do důchodu. Pokud dál poroste v populaci naděje na dožití, nemůžeme skončit s důchodovým věkem na hranici 65 let.“

To má podle pracovního návrhu ministerstvo pod vedením Mariana Jurečky v plánu, i v koalici je na opatření rámcová shoda. Ale podle Bezděka nemusí být tabu ani překročení hranice 68 let: „Důchodový věk se nemůže zastavit na nějaké konkrétní hranici, v tu chvíli se nůžky (mezi příjmy a výdaji důchodového systému, pozn. red.) začnou rozevírat a v systému to začne v horizontu 20 let vytvářet tlaky,“ vysvětluje Bezděk.

Nejdřív hasiči, pak chtějí výjimku i další

Ministr Jurečka počítá s tím, že některé tzv. náročné profese by směly do důchodu dříve, aniž by se jim výměra zkrátila. Podle Bezděka jsou ale výjimky nebezpečné. „Jakmile začnete dávat možnost výjimek, vždy hrozí, že si do systému zabudujete trojského koně. Začnou vznikat tlaky, když můžou záchranáři nebo hasiči, tak je otázka kdy začne třetí nebo čtvrtá skupiny říkat: my chceme taky. A začne to torpédovat stabilitu opatření,“ myslí si ekonom.

Podle Vladimíra Bezděka musíme do budoucna počítat s tím, že důchody budou vzhledem ke mzdám nižší, než je tomu dnes. A že nám samy o sobě důstojné stáří nezajistí. „Náš budoucí státní důchod nám bude dávat jistotu, že v seniorském věku nespadneme pod nějak definovanou hranici chudoby. A to bude všechno. Ale nebude to nejlepší životní úroveň,“ řekl Bezděk.

O lepší životní úroveň se podle něj budeme už muset postarat sami. „Je důležité, aby si to lidé uvědomili včas. Aby se nenechali zlákat líbivými výroky zdroje jsou a budou, stát se o vás postará. On se postará jen do určité míry a ta míra se v čase bude snižovat.“

Stát se o vás postará jen „odsud potud“

I díky vysoké inflaci a následným loňským valorizacím tvoří v současné době průměrná penze zhruba polovinu hrubé průměrné mzdy, přibližně 20 tisíc. To je podle Bezděka neudržitelné. V budoucnu se podle něj důchody budou muset snížit zhruba na třetinu průměrné hrubé mzdy, což by v dnešních penězích činilo něco přes 13 tisíc.

„V horizontu 40 až 50 let bude náhradový poměr mířit k úrovni 30 až 35 % úrovně průměrné hrubé mzdy. Pro mou generaci to bude zhruba třetina průměrného platu,“ odhaduje Bezděk.

Ve většině západních ekonomik se podle Bezděka důchody valorizují pouze o inflaci. A k tomu by měla podle něj směřovat i Česká republika. Dnes se penze valorizují o inflaci a polovinu růstu reálných mezd.

V procesu schvalování je aktuálně změna červnové valorizace důchodů. Sněmovnou prošla ve zrychleném čtení, Senát ji schválil promptně a teď koalice vyčkává, jak se k narychlo ušité změně postaví nový prezident. Ten už oznámil, že ho bude zajímat i názor opozice, která ho odmítá.