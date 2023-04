Středula jde za Pavlem, řešit chce důchody i zadlužení a inflaci

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula se dnes odpoledne setká s prezidentem Petrem Pavlem. Hlavě státu chce na první oficiální schůzce představit názory odborářů na nejpalčivější témata současnosti.

Od Petra Pavla si slibuje, že na rozdíl od svého předchůdce bude mít zájem se se šéfem největšího odborového svazu v Česku vídat na pravidelných schůzkách.

„Věřím, že pan prezident Pavel má zájem znát názory, které jsou ve společnosti, a slyšet je na přímo,“ řekl Středula, sám bývalý prezidentský kandidát, v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

S čím dnes za prezidentem jedete?

Jsem zástupce zaměstnanců, největší subjekt svého druhu v ČR. A myslím si, že by pan prezident měl vědět, jak se my díváme na aktuální situaci a jak ji vnímáme. A co všechno nás jako zástupce zaměstnanců trápí.

Budu ho určitě informovat o minimální mzdě, určitě ho budu informovat o našem postoji k důchodcům, ale vyjádřím se i k aktuální situaci ohledně státního rozpočtu a veřejných rozpočtů včetně inflace.

Věříte, že prezident v těchto věcech konkrétně pomůže?

Prezident republiky je nesmírně důležitá osoba v souvislosti s tím, aby Česká republika fungovala. Je řádným připomínkovým místem, je to člověk, který může na vládu či do Parlamentu, kdykoliv to uzná za vhodné. A obzvláště v situaci, která je nyní. Z mé strany rozhodně žádné podceňování role prezidenta republiky nemůžete očekávat.

Vytknete panu prezidentovi jeho podpis na změně valorizací důchodů?

Nejsem revanšista, a tudíž nemám důvod kohokoliv v této chvíli stavět k jeho již uskutečněným rozhodnutím. My jsme svůj postoj dali najevo, že se pan prezident rozhodl, jak se rozhodl, na to má plné právo.

Chcete od něj dnes odjet s něčím konkrétním v ruce?

Určitě s něčím, co bych s ním rád domluvil. Myslím, že prezident republiky by mohl mít zájem o to vědět, jakým způsobem se na věci dívají zaměstnanci. A určitě se budu snažit najít způsob a formu, jak bychom s Petrem Pavlem mohli mluvit v pravidelném intervalu i my, předsedové a předsedkyně odborových svazů. Věřím tomu, že takovou nabídku přijme.

Jak často jste se takto scházel s Milošem Zemanem?

To záleželo podle situace. Bylo to několikrát ročně, ale taky to nebylo vůbec. Tam ta pravidelnost opravdu nebyla. Dle osobnosti prezidenta věřím, že pan prezident Pavel má zájem znát názory, které jsou ve společnosti, a slyšet je na přímo. Tudíž si myslím, že takové schůzky mohou být relativně pravidelné. A myslím si, že i tým pana prezidenta bude určitě zajímat, jaké postoje má jeden z členů tripartity vůči předkládaným zákonům a věcem, které se týkají českých zaměstnanců a jejich rodin.

Věříte, že příslib pravidelných schůzek na nějaké platformě padne i dnes?