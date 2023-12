Praha nebude mít ohňostroj. Většina středočeských měst ale změnu neplánuje

Pražský magistrát nebude pořádat novoroční ohňostroj ani videomapping, tedy promítání na budovy. Pro obyvatele na pondělí 1. ledna připravil zvýhodněné vstupné do zoologické a botanické zahrady, muzea MHD ve Střešovicích či na pražské věže. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Pro získání slev budou muset lidé buď předložit kartu MHD lítačka, nebo prokázat, že bydlí v Praze.

V centru Prahy a na dalších místech metropole platí od 1. prosince 2020 zákaz používání zábavní pyrotechniky. Novoroční ohňostroj zrušila Praha od 1. ledna 2020. Zrušit ohňostroje vyzval z piety k obětem střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy města a obce ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Praha má co nabídnout a věřím, že obyvatelé hlavního města možnost zvýhodněných vstupů ocení. Ať už se vydají do zoo, do botanické zahrady, muzea MHD či navštíví nějakou pamětihodnost. Nabídka je velmi pestrá,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Lidé budou moci navštívit za symbolickou jednu korunu trojskou zoo nebo sousední botanickou zahradu. V případě zoo musí předložit kartu MHD lítačka. Obě zahrady budou otevřeny od 09:00 do 16:00. V muzeu MHD dostanou lidé slevu na vstupném 40 korun, výjimkou je rodinné vstupné, které zůstane stejné. Do Střešovic se mohou lidé vydat od 11:00 do 17:00.

Pražané budou moci na Nový rok navštívit také pražské věže. Na Petřínskou rozhlednu dostanou po předložení lítačky slevu na vstupném 50 procent, stejně jako na Staroměstské radnici, Prašné bráně, Staroměstské a Malostranské mostecké věži a Svatomikulášské městské zvonici. Na Novomlýnskou vodárenskou věž bude jednotné vstupné deset korun a pro děti do 15 let bude zdarma.

Novoroční ohňostroj neplánují ani oslovené radnice. Pořádat je nebudou mimo jiné Praha 1, 4, 6, 8 či 10.

„Připojíme se k výzvě ministra vnitra a vyzveme širokou veřejnost k tomu, aby zvážila, i vzhledem k událostem posledních dní, pořádání ohňostrojů. V historickém centru navíc platí i přímý zákaz užívání pyrotechniky,“ uvedla mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová. Stejný krok učiní Praha 6. „Naopak vyzýváme, aby lidé, i vzhledem k nedávné tragédii na FF UK, a také s ohledem na čtyřnohé mazlíčky, preferovali oslavy příchodu nového roku bez petard,“ sdělil mluvčí Marek Zeman.

Naopak ohňostroj uspořádá na Nový rok radnice v Běchovicích. „Odmítáme spojování ohavných činů vrahů s tradicemi a zvyky naší společnosti,“ napsal ČTK v SMS zprávě starosta Ondřej Martan (ODS).

Bývalé vedení města se rozhodlo zrušit ohňostroje na konci roku 2019, 1. ledna 2020 uspořádalo videomapping. Posléze ustoupilo také od jeho pořádání. Ohňostroje se v minulosti odpalovaly například z Letné, Vítkova, Petřína nebo z pontonu na Vltavě. Praha je zrušila kvůli hluku a negativním vlivům na život zvířat.

Narozdíl od hlavního města většina středočeských měst novoroční ohňostroje neplánuje zrušit. Tradiční ohňostroj bude první den roku 2024 například v Kladně nebo v Kolíně. Naopak ve Smečně na Kladensku ohňostroj po rozhodnutí zastupitelů odkládají.

Vyzývá ale lidi, aby omezili pyrotechniku na silvestra. „Ohňostroj u nás proběhne,“ uvedl mluvčí kladenské radnice Vít Heral.

Novoroční ohňostroj naplánovalo město na pondělí od 18:00 na náměstí Sítná. Kvůli ohňostroji bude dočasně uzavřená ulice Cyrila Boudy, a to v úseku mezi budovou Kokos a Naším domovem. Řidiči projedou přes ulici Josefa Čapka, Železničářů a Petra Bezruče.

Ani v Kolíně od pořádání novoročního městského ohňostroje neustupují. Město ale vyzývá, aby lidé omezili pyrotechniku na silvestra. „Budeme moc rádi, pokud lidé, kteří omezí své lokální ohňostroje a pyrotechniku, přijdou na profesionální a předem hlášený ohňostroj, o kterém ví i složky IZS, které jsou vždy přítomny,“ uvedlo město na facebooku. Ohňostroj se uskuteční 1. ledna od 18:00 poblíž lávky na Kmochův ostrov.

Ve Smečně novoroční ohňostroj odloží. Starosta města Tomáš Burda (Společně pro Smečno) požádal obyvatele, aby s příchodem nového roku co možná nejvíce omezili používání dělobuchů, petard a další pyrotechniky. „Věřím, že se k mé výzvě připojíte a oslavy příchodu nového roku oslavíme v našich ulicích i jiným způsobem. Je to to nejmenší, co můžeme udělat,“ informoval starosta na webu města.

V Novém Strašecí na Rakovnicku rušit ohňostroj také nebudou. „Žádost jsem konzultoval s ostatními radními, kteří mají stejný názor. Ohňostroj je v Novém Strašecí událostí, kdy se na náměstí schází nejvíce lidí v polistopadové době. Uprostřed náměstí budou mít občané možnost přispět pozůstalým obětí této tragédie a společně minutou ticha uctíme obětí této tragédie,“ popsal starosta Nového Strašecí Karel Filip (Naše město). Ohňostroj neplánují rušit ani Kralupy nad Vltavou na Mělnicku.

Vedení Slaného na Kladensku Rakušanovu výzvu zvážilo a považuje za smysluplné požádat občany, aby omezili používání zábavní pyrotechniky na silvestra, novoroční oficiální městský ohňostroj se konat bude.

„Na základě událostí uplynulých dní bude projekce předělána a upravena takovým způsobem, abychom společně s Vámi důstojně uctili památku obětí hrůzného činu,“ informoval starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS), který zároveň prosí lidi, aby omezili lokální ohňostroje a pyrotechniku.

S podobnou výzvou se obrátí na lidi také vedení Benátek nad Jizerou na Mladoboleslavsku, kde bude ohňostroj první den roku od 19:00. „Výzvu jsme zvážili a považujeme za smysluplné požádat občany, aby omezili pyrotechniku na silvestra,“ uvedl starosta Benátek Karel Bendl (ODS).

K výzvě nepoužívat pyrotechniku se připojí i Lysá nad Labem na Nymbursku, kde letos poprvé namísto ohňostroje oslaví vstup do nového roku sousedskou slavností.