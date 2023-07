Sanatorium Putinova přítele zmrazeno. Žádá o úlevy: „Podřídíme se dozoru.“

Vedení karlovarského sanatoria Savoy Westend, jehož konečným vlastníkem je podle českého registru ruský oligarcha Vladimir Jevtušenkov, nepřijímá nové hosty. Přesněji ty, kteří si nezaplatili pobyt do 28. června, kdy česká vláda zařadila oligarchu blízkého Vladimiru Putinovi a jeho syna Felixe na národní sankční seznam.

Vedení žádá úlevy, kvůli nimž je připraveno se podrobit i jisté formě nucené (státní) správy, pokud by to vedlo k zachování provozu hotelu. „Jsme ochotni se podřídit jakékoliv vámi navrhnuté formě, ať už to bude forma státního dozoru, resp. jiné možnosti řízení, které bude pod vaší kontrolou nebo subjektu vámi určeném,“ navrhuje v dopise Špišák.