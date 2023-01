Vizita: Mohlo být hůř. Těžký rok 2022 české zdravotnictví zvládlo

Na sklonku roku 2021 jsem ve Vizitě nastínil pět důležitých výzev , které před zdravotnictví a tehdy čerstvého ministra Vlastimila Válka položí rok 2022. Zcela obecně lze říct, že to dopadlo jako obvykle, když se člověk do podobných odhadů pustí. Totiž tak, že se objeví výzvy úplně jiné a nečekané, které alespoň na čas ty ostatní zastíní.

Jak to ale dopadlo konkrétněji s onou pětkou předvídatelných témat? Zkusme to stručně rozebrat.

Ministr Válek se pustil do riskantního politického obchodu. Nechal svého vládního kolegu a strážce státních financí Zbyňka Stanjuru, aby si v roce 2022 vylepšil rozpočet 14 miliardami na úkor veřejného zdravotního pojištění, což se setkalo se zuřivým odporem zejména opozičních poslanců. Stát nakonec poslal v loňském roce do zdravotnictví zhruba stejné peníze jako předloni, přičemž to, co chybělo, dorovnaly pojišťovny ze svých tenčících se rezerv.