Jurečka znovu odsunul představení důchodové reformy

Původně chtěl ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL) zveřejnit důchodovou reformu v březnu. Tento termín uváděl ještě v polovině února. Následně o několik dní později premiér Petr Fiala zmiňoval, že základní body reformy by mohla vláda veřejnosti představit během dubna.

„Potřebuji nějaký čas na to, sejít se se zástupci jak opozice, tak sociálních partnerů. První kolečko jednání jsme dneškem udělali a počítám s tím, že se ještě několikrát sejdeme,“ řekl ministr práce na pondělním tiskovém brífinku po jednání se zástupci zaměstnavatelů.

„A pak bych už chtěl jít před vás (novináře, pozn. red.) a veřejnost a představit to, jak reforma bude vypadat, jaké bude mít dopady. A jaké budou dopady na státní rozpočet,“ řekl Jurečka.

„Snažím se, aby to bylo co nejrychleji v rámci příštích týdnů,“ dodal na dotaz Seznam Zpráv, jestli je realistický termín zveřejnění v květnu.

„Měli jsme ambici to zvládnout na konci března, bohužel personální kapacitu zabrala úprava červnové valorizace,“ řekl Marian Jurečka s poukazem na to, že vláda svedla koncem února a začátkem března s opozicí bitvu v Poslanecké sněmovně ohledně úpravy výpočtu červnového zvyšování důchodů. Nejchudším mírně přidala, většině důchodců se ovšem růst snížil.

Během svého prohlášení ovšem uvedl, že platí, že by se měla změna začít legislativně projednávat v druhé polovině letošního roku.

„To znamená, abychom do konce prvního pololetí měli dohodu a měli parametry vepsány do legislativního textu,“ řekl ministr práce.

„Počítám, že potom v průběhu března zveřejním celou problematiku důchodového systému, včetně návrhu parametrů reformy důchodového systému tak, aby důchodový systém byl do budoucna udržitelný, aby zabezpečoval v budoucnu dostatečně důstojné důchody,“ popisoval Jurečka na tiskové konferenci 13. února v Novém Jičíně.

„Základní parametry důchodové reformy by měly být známé během jara, předpokládám, že v dubnu by je měla znát veřejnost,“ uvedl premiér a pokračoval, že by měly být zveřejněny základní parametry, na kterých „se domluvila vládní koalice a o čem jednáme s opozicí“.