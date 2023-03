Jurečkův důchodový tým posílí ženy z opozice

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Setkání ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se zástupci sněmovní opozice má první hmatatelný výsledek: hnutí ANO i SPD vyšlou do poradního týmu k chystané důchodové reformě své zástupce.

Za SPD Tomia Okamury to bude poslankyně a místopředsedkyně sociálního výboru Lucie Šafránková, která chce prosazovat úpravy zejména v prorodinné politice a důchodový systém stabilizovat skrze vyšší porodnost.

Hnutí ANO, nejsilnější uskupení v dolní komoře, svoji kandidátku oficiálně nepředstavilo. Podle zdrojů Seznam Zpráv by se jí měla stát Marie Bílková. Ta by mohla těžit ze svých zkušeností, kdy pracovala jako generální ředitelka Úřadu práce a byla náměstkyní na Ministerstvech práce či financí.

Marie Bílková na přímý dotaz svoji nominaci do poradního týmu nepotvrdila ani nevyloučila. „Doporučuji počkat, až to bude zveřejněné,“ řekla Seznam Zprávám.

Nejasné zatím zůstává i to, jaké změny by ANO chtělo v důchodovém systému prosadit. Poslanec Aleš Juchelka, který se schůzky s Jurečkou účastnil, uvedl, že na konkrétní návrhy nedošlo. Dostali prý dotazník, jak by se k důležitým změnám důchodového systému postavili.

„Vyžádali jsme si k tomu další podklady. V tuto chvíli jsme dostali zpátky od ministerstva data,“ uvedl expert hnutí ANO na sociální otázky s tím, že aktuálně si návrhy potřebují prodiskutovat vnitrostranicky.

Podpora rodiny i jednotná valorizace

Rovněž Lucie Šafránková z SPD po středeční schůzce s ministrem uvedla, že si vyžádali další podklady. V základní otázce změn, které chtějí prosazovat, prý ale mají jasno.

„Prioritní je pro nás podpora prorodinné politiky. Máme připraveno spoustu návrhů, které jsou legislativně podané. Ať už jde o daňové zvýhodnění na děti, zvýšení rodičovského příspěvku, zvýšení porodného na první a druhé dítě pro pracující rodiče, zavedení porodného na třetí a čtvrté dítě, tak aby důchodový systém byl i do budoucna udržitelný,“ vysvětlila poslankyně.

Podobně také představila, jak by si SPD představovalo úpravu valorizace důchodů: „Valorizovalo by se všem o stejnou částku, propočítávalo by se to na základě průměrného důchodu a zvyšovalo se o inflaci.“

Tímto způsobem by se podle ní pomáhalo lidem s podprůměrnými důchody a zásluhovost by se do penzí promítla už v samotném počátečním výpočtu.

Poslanci SPD naopak zásadně nesouhlasí se zvyšováním věku odchodu do důchodu ze současných 65 let.

Uvažovanou variantu zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let po středeční schůzce s SPD vyloučil i ministr Marian Jurečka. „Musím jednoznačně říci, že s takovým návrhem, že bych takto propisoval věkovou hranici do důchodové reformy, nepočítám. Nepředpokládám, že bych psal nějakou konkrétní věkovou hranici nad tu dnešní, která je stanovena nad 65 let… Ten moment, kdy se v budoucnu bude odcházet do důchodu a bude nárok na starobní důchod, musí být odvislý od více faktorů,“ citovala ho ČTK.