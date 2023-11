„Kary měl tuto zemi k smrti rád,“ loučili se kolegové ze strany

„Pamatujme si ho, jak jsme ho znali a jak jsme si ho zamilovali. Jako moudrýho chlapa s fajfkou, který seděl v kavárnách nebo hospodách s pivem a kde každému byl otevřený a s každým promluvil. Vždycky říkal: Každý si pomoz sám a pomozme si navzájem. To bylo takové jeho motto. On takový byl. Nemluvil o tom, ale pomáhal, kde mohl,“ vzpomněla.

Před vchod lidé položili desítky svíček a rudé růže. Pak si dav zazpíval českou hymnu a Jiří Pospíšil vyzval přítomné, aby šli do hospody. „Jak by si to Karel přál. Protože on lidi a povídání s lidmi miloval,“ dodal.