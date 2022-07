Muž i přes zákaz natočil dronem hořící park. Vyšetřuje ho policie

„Žádáme všechny, kterých se to může týkat, aby v žádném případě nelétali s drony nad místy požáru, který propukl v Národním parku České Švýcarsko. Ohrožujete probíhající záchranné letecké operace v oblasti,“ varovalo Ministerstvo dopravy.

„Mám kameru s vysokým rozlišením a zoomem, nelétal jsem v parku, ale v jiné zóně. Z té výšky, kterou jsem překročil, to tak vypadá, ale není to tak,“ napsal. V jiném komentáři zase tvrdí, že v okolí nebyli žádní lidé ani vrtulníky. Potvrdil také, že u něj už byla policie.

Pokud by policisté případ skutečně kvalifikovali jako obecné ohrožení z nedbalosti, hrozilo by muži až dvouleté vězení.

Nad Národním parkem České Švýcarsko úřad ve středu vyhlásil úplný zákaz civilních letů. Bezletová zóna bude v kruhu o poloměru deset námořních mil, tedy asi 18,5 kilometru, do výšky 10 500 stop, tedy přibližně 3300 metrů. Do prostoru mohou pouze letadla a vrtulníky záchranných složek.

„Letový prostor je v takových situacích výrazně zahuštěný, lety dronů soukromých osob zde narušují náročnou práci záchranářů a případná srážka s vrtulníkem by mohla mít tragické následky. Každý provozovatel dronu by si měl sám uvědomit nesmyslnost svého počínání, bez ohledu na to, že ÚCL vyhlásí dočasnou oblast jako no-fly zónu,“ řekl Řešátko.