Nad Hřenskem se rozhořelo skryté ohnisko, opět přiletí italské canadairy

Podle Kavky dnes také dorazí znovu pomoc z Itálie. „Kolem poledne přiletí na letiště Vodochody dvě letadla Canadair CL415 z Itálie,“ řekl ráno novinářům. Kdy se letouny zapojí do akce, zatím podle něj není jasné.

Turisté mají kvůli zásahu hasičů od minulé soboty zákaz vstupu do vybraných lokalit národního parku České Švýcarsko. Přesto v sobotu policie informovala, že vykázala dva muže a ženu, kteří se pokoušeli dostat k Pravčické bráně.

„Ti tři zvědavci vstoupili do prostoru, kde se hasilo,“ vysvětlil nyní Seznam Zprávám mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.„Policie je odsud odvedla ven, domluvila jim a předala je strážní službě národního parku. Naši strážci zajistili jejich osobní údaje, ty jsme na správě národního parku zpracovali a data předali dál Magistrátu města Děčín, který s nimi povede správní řízení,“ pokračoval.

Trojici podle něj hrozí pokuta do 5 000 korun. „V prvních dnech se objevila ne úplně přesná informace, že ti lidé vstoupili do prostoru, kde se hasí požár, a chtěli si tam rozdělat ohýnek. To není úplně pravda,“ upozornil mluvčí s tím, že výše sankce se navíc určuje podle lesního zákona, který není tak přísný.