Chytrý, narcis a kolaborant. Čtenáři hodnotí prezidentskou éru Miloše Zemana

Daniel Havránek: Myslím si, že historie Zemana posoudí objektivněji. Každopádně ve vrcholných pozicích by se měly nacházet morálně pevně ukotvené osobnosti, a to bohužel Zeman nebyl. Byl natolik narcistní a tak pohlcený vlastním egem, že mu to v podstatě znemožňovalo výkon prezidentského úřadu, a to hájit především zájmy České republiky.

Eva Rašková: Jako prezident měl spoustu nevhodných a přihlouplých výjevů, ale jinak byl velmi chytrý a v hlavě to měl srovnané. Některé dnešní počiny se mi nelíbí a kolem nového prezidenta mi to připadá už hodně „přepavlované“. Myslím, že si někteří dělají příliš velké iluze.

Pavel Hrachovec: Zeman pohled na svou kariéru nevylepšil ani odsouzením války na UA, tedy odsouzením Ruska, to holt už musel, tedy účelové prohlášení. Ale upřímné to od něj nebylo, spíš vynucené okolnostmi. Nejhorší prezident po r. ’89. Budu rád, že už nikdy neuvidím ten samolibý výraz a pohrdavá gesta a řeči ke spolubesedníkům.

Milan Pomichalek: Pamatuje se ještě někdo, jak tvrdě propagoval Rosatom pro stavbu Dukovan? Teď vidíme, co nám hrozilo. Nejenže to byl užitečný idiot. Byl také nebezpečný. To jeho pragmatické „otočení“ po tom, co mužici napadli Ukrajinu, by nám teď bylo málo platné.