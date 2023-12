Přísnější zákony osamělé střelce neodradí, tvrdí šéf spolku majitelů zbraní

Po útoku v Uherském Brodě (muž v roce 2015 zavraždil 8 lidí - pozn. red.) se řešilo, jestli mají být zavedené psychotesty plošně pro všechny zájemce. Když si vzpomenete na případ lesního vraha Kalivody, to byl policejní kadet a prošel policejními psychotesty, také proto se od zkoumání plošné podmínky upustilo. Nejsou na to lidé ani peníze. Ale vznikla nová opatření. Pokud se zájemce či majitel zbrojního průkazu lékaři nezdá, může vás na psychotesty kdykoli poslat, a dokonce má povinnost oznámit policii, když se s vámi něco děje. Ta má právo vám zbraně preventivně sebrat a poslat vás na kompletní vyšetření.

Věková hranice - Lidem starším 21 let lze vydat zbrojní průkaz skupiny A, D, E a F. Osoby starší 18 let mohou žádat o zbrojní průkaz skupiny B a C.

Při té diskuzi jde o dvě věci. Zda šlo o systémové selhání, nebo úlet jednotlivce. O systémovém selhání můžeme mluvit v USA, kde sice mají background check (při nákupu zbraně se ověřuje minulost kriminální a jiná historie potenciálního kupce zbraně - pozn. red.), ale nemají centrální zdravotní péči. Pokud se člověk s psychickými problémy přestěhuje do jiného federálního státu, nemají šanci zjistit, že byl 5 let v blázinci, a licenci mu vydají. Toto se v Česku nestává.

Přesně tak. V případě Uherského Brodu se přijalo systémové opatření, že policie může preventivně zbraně zadržet předem, což předtím nebylo. Ne že by to někdo nechtěl, ale nikoho to nenapadlo. Byl to legislativní vývoj. Tady mě nenapadá, co udělat ještě víc.