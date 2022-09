Hřib popudil majitelku penzionu. „Ubytovali uprchlíky na divoko,“ kritizuje

Urgují, ptají se a zjišťují, kdy přijdou od pražského magistrátu první peníze, které jim mají alespoň částečně kompenzovat ztráty za to, že od jara zdarma poskytují přístřeší válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

„Pořád doufám, že aspoň těch státních 250 korun budu dostávat,“ říká pražský hoteliér. Podobně jako další se v aktuální fázi dojednávání bojí zmiňovat své jméno a název ubytovacího zařízení – obává se, že rázem by místo peněz mohly dorazit kontroly.

V rámci kompenzací už magistrátu zaslal dvě faktury za ubytování v březnu a dubnu, celkově mu jde o částku kolem 300 tisíc korun. Faktury jsou už několik týdnů po splatnosti a peníze stále neobdržel. „Máme slíbeno, že v nejbližších dnech by to mohlo proběhnout,“ doufá hoteliér.

Navíc smlouvy platí jen do konce srpna, následně je bude magistrát prodlužovat pomocí dodatků ke smlouvě. Důvod? Od září už nebude Praha proplácet 140 korun nad rámec státní pomoci:

„Jsme pořád optimisti, že město dodrží slib a přispěje. Dnes ráno jsem to zkoušel urgovat. Lidi ubytováváme dál. A teď ta hrůza s těmi energiemi,“ obává se provozní pražského statku, který poskytovává ubytování více jak dvaceti ukrajinským uprchlíkům. Má strach své jméno zmiňovat i kvůli současným protiukrajinským náladám ve společnosti.

Nejistota už přivádí některé ubytovatele ke spekulacím. Třeba že Praha se průtahy snaží část uprchlíků vypudit. To pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vylučuje a z průtahů viní státní informační systém humanitární pomoci nazvaný HUMPO.

„Úzkým hrdlem je HUMPO, každý uprchlík tam musí být zavedený a ověřený, jinak nelze vyplatit 250 korun od státu. Takže k tomu nemůžeme přilepit ani městských 140 korun navýšení. Je to bohužel věc, která jde pomalu,“ reaguje primátor a zmiňuje, že se Praha snažila párování dat zautomatizovat, ale nepodařilo se to.

Podle primátora je ale chyba i na straně ubytovatelů. Problémy podle něj mají jen ti, kteří pomáhali uprchlíkům a až poté začali řešit smlouvu s magistrátem. „Skupina, která začala ubytovávat na divoko, aniž by nám cokoliv řekla, a potom podávali žádosti zpětně o proplácení, tak ty doprocesováváme,“ brání se Hřib.

Označení „na divoko“ ale ubytovatele popudilo. „Byla to situace, kdy nikdo nic nevěděl. Oslovila nás městská část. V tom zděšení z války a jak lidé utíkali, tak jsem řekla, že se o ně samozřejmě postaráme. Tomu pan primátor říká ubytovat na divoko?“ reaguje majitelka penzionu.

Oslovení ubytovatelé připouští, že zdlouhavé několikaměsíční vyjednávání o proplácení státem garantovaných 250 korun na osobu a den je dostává do existenčních potíží.

„Samozřejmě, že mi to dělá problémy. Kdybych měl na účtu miliony, tak je mi to jedno, ale já je tam nemám,“ zmiňuje pražský hoteliér.

Podnikatelce proto vadí, že není vůbec jisté, jestli dostane dříve slibovaných 140 korun, které měla Praha ubytovatelům přispívat nad rámec 250 korun od státu. „Nikde jsem se nedozvěděla, co má člověk splnit, aby těch 140 korun dostal. Když o tom na jaře mluvili, tak ve smyslu, že v Praze jsou ceny vyšší. A to ještě nebylo tohle harakiri s energiemi,“ říká majitelka penzionu a dodává, že před létem byla pouze vyzvána, ať vyjmenuje, co dělá nad rámec ubytování, aby si příplatek od Prahy zasloužila.