Vědec shrnul chyby před požárem v Českém Švýcarsku. A tepe správu parku

První podle něj spočívalo v následcích větrné kalamity a popadaných stromech na cestách. „Bez zpřístupnění lesa se nedá vykonat žádný zásah proti požáru. Hašení ze vzduchu je jen doplněk pozemního hašení. Když si hasiči museli pracně prosekávat cestu do místa hoření, tak si oheň dělal, co chtěl. A to nemluvím o zpřístupnění vodních zdrojů,“ doplnil Chromek. Zmínil také absenci potřebné letecké techniky k hašení ohnisek.

Zareagoval tak i na analýzu českých vědců, kterou si nechalo zpracovat a v lednu zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí. Vedoucí expertního týmu Jakub Hruška v ní mimo jiné uvedl, že na holinách bez uklizeného kůrovcového dřeva se oheň šířil nejrychleji. „Kdyby se správa parku chovala, jak si kritici přáli, a uklidila mrtvé dřevo, na rozsah požáru to nebude mít žádný vliv. Holiny by hořely ještě rychleji,“ sdělil v lednu vědec pro Seznam Zprávy.

Chromek se také pozastavil nad včasností zásahu. Podle jeho informací se požáru v úvodní fázi nechal volný průběh. „Základní definice taktiky mluví o optimálním využití sil a prostředků k dosáhnutí vytyčeného cíle. A tady se musíme zamyslet nad tím, co bylo cílem? Z prosáknutých informací, které prezentovali zaměstnanci parku, to bylo vyhoření kalamitního dřeva,“ tvrdil vědec. Pokud se to potvrdí, je to podle vědce postup, který zabránil včasné lokalizaci ohně v době, kdy se ještě dal uhasit.