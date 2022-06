Pražský hrad hostí konferenci Sustainable Future

„There is no Planet B! Tohle motto bychom měli mít stále na mysli,“ říká CEO Startupu Disrupt Patrik Juránek. I v České republice je podle něj spousta společností, které se zaměřují na udržitelné podnikání. „Na této konferenci chceme ukázat to nejlepší, co v Česku máme, a zároveň se inspirovat nejlepšími praxemi ze zahraničí.“