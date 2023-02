Do aukce míří unikátní Rubensův obraz. Může stát víc než půl miliardy

Díváte se na unikátní malbu, která jako jediná ze všech obrazů vlámského barokního mistra Petera Paula Rubense kombinuje jeho oblíbenou mytologii s realitou. Sice se tváří, že vyobrazuje římského boha války, ale ve skutečnosti to je pouze model oblečený jako on. A podle toho nese i své jméno – Portrét muže jako boha Marta.

Informace i záběry si můžete poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Mistrovské dílo z roku 1620 se bude v květnu dražit v New Yorku a věří se, že by se mohlo zařadit do trojice umělcových nejdražších kousků. Aukční dům Sotheby's jeho cenu totiž odhaduje na 20 až 30 milionů dolarů, tedy více než půlmiliardy korun.

„Myslíme, že v Rubensově díle je to unikát, ale funguje extrémně dobře. Máte tam to vzezření bojovnosti evidentní s těmi hodně silnými pažemi, a pak je tam velice jemná tvář, která je zcela jasně portrétem – dívá se přímo na nás, a to je i jeden důvod, proč někteří lidé spekulují o tom, že to je autoportrét. Ale není. Nevypadá jako Rubens. Je to portrét někoho, koho určitě znal dobře,“ popisuje obraz George Gordon, odborník na staré mistry z aukčního domu Sotheby's.

„Potom, co byl namalován, nevíme, co se s ním dělo až do 20. let 18. století. Nejspíš zůstal v jedné samé sbírce, protože je ve velice dobrém stavu a malby trpí na to, jak putují z ruky do ruky,“ dodává expert v reportáži.

Od jedné z nejbohatších rodin po cestu kolem světa

První, o kom se v historii ví, že malbu vlastnil, byla asi nejslavnější rodina židovských finančníků – Rothschildové, kteří ji získali poté, co roku 1830 přicestovala z Amsterdamu do Londýna, kde tehdy založili banku.

A ti ji měli skoro celé století do roku 1929, než ji koupil americký magnát Samuel Henry Kress. Naposledy potom změnila majitele v roce 2002, kdy se dostala do kolekce barokních děl páru sběratelů Marka Fische a Rachel Davidsonové, kteří své obrazy teď rozprodávají kvůli rozvodu.

Portrét muže jako boha Marta se tak vrátil skoro po 200 letech krátce i do domovské Belgie. Aukční dům Sotheby's jej totiž před dražbou v New Yorku bere na ukázkovou cestu kolem světa. Příští týden bude znovu i v Londýně, odkud poletí do Hongkongu, Tchaj-peje a Los Angeles. Na rozdíl od jiných obrazů ze sbírky Fish-Davidsonové pak ale prý do aukce barokních děl nezamíří.

„Tento obraz má trochu odlišnou kvalitu. Samozřejmě je barokní. Je ze stejné časové periody. Ale je v něm cosi víc bezprostředního, cosi víc současného, víc moderního, o čem jsme si mysleli, že by vytěžilo víc na jiné prezentaci,“ vysvětluje viceprezident aukční síně Christopher Apostle.

„Bude se prodávat v naší květnové sérii moderních impresionistických obrazů v New Yorku. Je to poprvé, co něco takového uděláme, že nabídneme vrcholné dílo starého mistra v prodeji ne-starých mistrů. A je to něco, co dává smysl, vzhledem k tomu, jak dnes lidé sbírají věci. Staří mistři i moderní obrazy z 19. století, to lidé opravdu kombinují dohromady. Takže jsme chtěli tuhle malbu dostat před nové publikum,“ doplňuje seniorní člen Sotheby's.