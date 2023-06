NERV odmítá úspory na dopravní infrastruktuře

Kromě dopravy se rada dnes věnovala také regionální politice, v níž by podle rady měla jednotlivá ministerstva více spolupracovat. Novinářům to po dnešním jednání řekl koordinátor NERV David Havlíček. Dalším tématem byla také efektivita veřejné správy.

„Národní ekonomická rada vlády podpořila Ministerstvo dopravy nejen ve strategické vizi, aby se dopravní infrastruktura neřešila jen z rozpočtu na rozpočet, ale aby byla skutečně vize staveb, které se plánují do budoucna včetně finančního zajištění,“ řekl Havlíček.

Dalším tématem dnešního jednání NERV byla regionální politika a nutnost snižování rozdílů mezi regiony. „Je to nadresortní problematika. Není to jen záležitost ministerstva pro místní rozvoj. Týká se to celé řady oblastí, jako jsou sociální dávky, daňový systém, vzdělávání, nebo evropských fondů,“ podotkl Havlíček. Podle něj rada zdůraznila nutnost užší koordinace mezi jednotlivými ministerstvy při plánování opatření.