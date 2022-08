Prázdninový režim i v říjnu. Města vymýšlejí, jak nahradit autobusy na plyn

Do ulic by se ve větším vrátily dieselové autobusy nebo by v krajním případě jezdilo méně spojů, jako tomu je obvykle během prázdnin.

Konkrétně v Pardubicích je situace taková, že zatím stále nakupujeme zemní plyn za ceny roku 2020, tedy za zlomek současné ceny, nicméně o to větší skok v nákladech nás čeká v roce 2023. To se promítne i v elektrické energii, jelikož podíl trolejbusů a autobusů denně vypravovaných v Pardubicích je 45 ku 55 procentům.

Z celkového počtu autobusů má Dopravní podnik Pardubice zhruba 35 procent vozidel na zemní plyn. Čili pokud by došlo pouze k omezení počtu vypravovaných vozidel, ohrozilo by to denní výpravu jen okrajově. Pokud by došlo k přerušení dodávek plynu, museli bychom to řešit například znovu přechodem na letní jízdní řád, který je podstatně omezenější oproti tomu, který by měl platit od září.