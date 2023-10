Až paneláky na severu zavelí, ceny bytů se rozhýbou

Kdo se nebojí vyjednávat a má navíc „cash“, dokáže se dostat na výrazně větší slevy. „Kdo přijde s hotovostí nebo si dokáže úvěr rychle vyřídit, tak je pořád král. Tento stav se může přehoupnout až do jara. Platí to hlavně u starších bytů,“ komentuje situaci jednatel serveru Reality Čechy Michal Pich. Největší slevu lze vyjednat u panelákových bytů v původním stavu, o kterých byla řeč v úvodu článku.

Kdyby se ČNB ke snížení základní úrokové sazby odhodlala, bylo by však patrně mírné, do cen hypoték by se hned razantně nepropsalo. „Úplně nepočítáme s tím, že by banky hned začaly snižovat nabídkovou sazbu u hypoték,“ uvedl zakladatel Golem Finance Libor Ostatek. Co je však podle něj jisté, nejvíce budou klesat ceny úvěrů s krátkou fixací, dlouhé fixace naopak zdražují.