Majitelé Obchodního domu Máj převzali realitní společnost Tesla

V realitní skupině Amádeus Real dochází ke střídání generací. Zakladatele firmy Václava Klána střídají v čele společnosti jeho synové Václav a Martin Klánovi. Stalo se to přesně rok poté, co byl Václav Klán pravomocně odsouzený za pokus o podvod vůči státnímu podniku ČPP Transgas. Vlastnická změna v developerovi byla pro Klánovy důležitá také kvůli tomu, že aktuálně podnikli velkou realitní transakci, k níž potřebovali souhlas České národní banky.

„Nákupem Tesla investiční společnosti podnikatelsky vstupujeme nově i do oblasti finančních trhů, konkrétně nemovitostních fondů. Počítáme s tím, že portfolio nemovitostních fondů rozšíříme i o aktuální projekty Amadeus Real jako je například Obchodní dům Máj, kde zanedlouho začne jeho celková rekonstrukce,“ řekl Václav Klán mladší. Zjednodušeně řečeno, slavný obchodní dům se stane majetkem fondu, do kterého budou moci vložit své peníze i drobní investoři.

Zakladatel firmy Václav Klán starší byl loni pravomocně odsouzen za majetkový trestný čin. V březnu 2021 dostal tříletou podmínku a pětimilionový peněžitý trest. Jeho firma Amádeus Real dostala pokutu dalších deset milionů. To vše kvůli pokusu o podvod z roku 2013 vůči státnímu podniku ČPP Transgas. Klán celou dobu, a to i po vynesení pravomocného rozsudku, tvrdil, že stíhání nebylo důvodné.

Redakce SZ Byznys položila developerovi otázku, zda má odchod Václava Klána staršího z firmy souvislost s jeho zmíněným případem. „Nijak to nesouvisí. Generační výměna ve vedení Amadeus Real byla dlouho dopředu naplánovaná. Oba bratři se na novou roli několik let připravovali. Jde o běžnou situaci, kdy dochází ke generační výměně vedení,“ sdělil Václav Klán mladší.

Přesto byla při současném převzetí Tesly investiční společnosti „nepřítomnost“ odsouzeného Klána důležitá. Tesla totiž spravuje realitní fond Realita, který podléhá regulaci České národní banky. ČNB proto musela transakci posvětit. To se stalo v polovině dubna.

Nabyvateli podílu v realitní firmě jsou Klánovi synové Václav a Martin. Pokud by tam figuroval jejich otec, mohl by to být z pohledu regulátora kvůli jeho pravomocnému trestu problém. Při posuzování podobných transakcí totiž ze strany ČNB hraje mimo jiné roli, jestli posuzovaná osoba nespáchala hospodářský trestný čin.