Menší, ale lepší. Tohle jsou nejhezčí kanceláře letošního roku

„To ukazuje jednak na to, že kvalitní architektura není pouze doménou největších měst a velkých korporací, ale i na to, že budování nadstandardního zázemí pro zaměstnance je klíčové i pro regionální firmy jakékoliv velikosti,“ říká Radek Procházka, zakladatel soutěže Kanceláře roku a vedoucím partnerem společnosti Prochazka & Partners.

Z pohledu funkce, designu, ale i vybavení kanceláří tak podle jeho slov stále zůstává důraz na co nejvíce míst pro setkávání. Od nich pak zaměstnanci vyžadují, aby svým vybavením připomínaly domácí prostředí nebo oblíbenou kavárnu.

lmc (IT kanceláře roku, autor: Capexus)

„Kvalita projektů je srovnatelná, či dokonce vyšší než soutěžní realizace z předchozích let. Stále se tak objevují povedené kanceláře, a to i přes znatelný vliv recese, kdy firmy po covidu preferují zůstat ve svých kancelářích na úkor stěhování do nového,“ říká Jaroslav Vendl, spoluzakladatel společnosti SilentLab a porotce soutěže Kanceláře roku.