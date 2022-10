Nájmy vzrostly meziročně o 30 procent. Jeden byt měl i 327 zájemců

V Praze a Brně je u Bezrealitky 35 procent inzerátů uzavřeno a staženo do tří dnů, polovina do osmi dnů od zveřejnění. „Vzhledem k vysoké poptávce jsou byty pronajaty obratem, smlouvy se podepisují ve stejném týdnu, kdy vyšel inzerát,“ uvádí realitní síť Re/Max.

Podle něj budou lidé trávit v pronajatých bytech více času, než bylo doposud zvykem, dokud si nenaspoří dostatek zdrojů ke koupi vlastního bydlení. „Někteří pak mohou v nájmu strávit celý život. Pro mladší generace to bude zcela běžné a v z západních zemích Evropy to tak funguje již dnes,“ popisuje Hána.

Ale i ceny nájmu rostou. Celorepublikový průměr ceny za metr čtvereční je podle Bezrealitky 230 korun a v Praze dosáhl 312 korun za metr čtvereční. Next Reality uvádí v metropoli průměr 400 korun, což je meziroční nárůst o 30 procent. V Brně je podle Bezrealitky metr čtvereční za 265 Kč, Next Reality má 350 Kč/m2.

Vzhledem k vysoké poptávce očekávají realitní společnosti další zdražování. V Praze by mohl metr čtvereční stát až 500 korun. „Stoupat to bude do okamžiku, než přijde snížení úrokových sazeb hypotečních úvěrů. To bude mít za důsledek zvýšení dostupnosti hypoték, a tím logicky zvýšení zájmu o nákupy nemovitostí na úkor pronájmů,“ uvedl Hanzl z Next Reality.