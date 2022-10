Sedm způsobů, jak v Česku zlepšit dostupnost bydlení

Efektivnější výstavbě a stavebnímu rozvoji by mohlo pomoci také zapojit do výstavby města sama. V Praze před dvěma lety vznikla například Pražská developerská společnost, která plánuje bydlení na svých pozemcích.

S tím souhlasí také Vácha z IPR. „Je to, jako kdyby člověk v době Spotify a Apple Music nosil po městě discman. Města potřebují mít možnost si územní plán pořídit sama. Proces tak bude rychlejší a bude daleko více odpovídat tomu, co města potřebují. Kvalitní výstavba nad novým plánem pak bude moci vznikat úplně jiným tempem,“ dodal.

Úprava daní může zásadně podpořit novou výstavbu a zlepšit dostupnost bydlení. Stačilo by, aby stát snížil DPH u nových bytů s tím, že ušetřené peníze by se formou poplatku převáděly přímo městům a obcím, kde se byty staví.

„Nejvhodnějším řešením by bylo snížení DPH u bytů z 15 na 10 %, kdy by zbývajících 5 % získávaly přímo města a obce, kde se staví. Pět procent z ceny nových staveb by města a obce mohly získávat formou místního poplatku nebo na základě plánovací smlouvy s investorem. Tím by mohly být také vyřešeny nesystémové a právně sporné požadavky na ‚dobrovolné‘ příspěvky od investorů, které jen dále zvyšují ceny bytů,“ uvádí doporučení také Ondřej Šťastný, vedoucí úseku analytiky developerské společnosti Central Group.