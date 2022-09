Vysoká inflace tady ještě nějaký čas bude, říká centrální bankéř Mora

„Nevím, jestli 5-2 bude nějaký dlouhodobý trend, třeba se to bude vyvíjet jiným způsobem,“ komentoval srpnové měnové hlasování. „My naším rozhodováním ovlivňujeme dění za rok až rok a půl,“ upozornil a dodal, že on by ještě úroky zvýšil – klidně i o jeden procentní bod, pro který hlasoval. Odkázal se na to, že například vývoj ekonomiky ukazuje odolnost a tedy působí spíše proinflačně.