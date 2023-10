Češi šetří, ale dovolenou si neodepřou. Rekordní léto střídá rekordní zima

Ekonomika sice stagnuje, inflace jen pomalu padá z rekordních čísel, ale dovolenou si Češi neodepřou. Cestovní kanceláře tak hlásí rekordní sezonu, která navíc s létem rozhodně nekončí. „Co se týká tržeb, tak ty letos odhadujeme asi na 17 miliard korun. Zisk ještě neznáme, ale určitě to bude jeden z nejlepších roků naší existence,“ říká v pořadu Agenda SZ Byznys Jiří Jelínek, šéf Der Touristik Eastern Europe, pod kterou spadají cestovní kanceláře Fischer, Exim tours a Nev-Dama, s tím, že jen v létě s těmito cestovkami odjelo do zahraničí 650 tisíc klientů. „To je asi o 30 procent více než v době před covidem, tedy v létě 2019,“ dodává.

Čísla by přitom mohla být nepatrně lepší, nebýt tragických požárů v Řecku. „V každé sezoně se může stát něco, co ta čísla ovlivní. Z našeho pohledu řeknu, že požáry budou pro nás znamenat ztrátu několika milionů. Jsou to jen jednotky milionů díky tomu, že jsme byli schopni velmi rychle zareagovat. Nemá to pro nás až tak dramatický efekt,“ dodává Jelínek. Podle něj by ale cestovky Exim tours a Fischer volily stejný postup jako v létě. Právě postup cestovních kanceláří v týdnech, kdy v Řecku řádily ničivé požáry, byl totiž často kritizován.