Česko, země skladů. Jejich výstavba je dvakrát dražší, zájem přesto neklesá

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Developeři a stavební firmy brzdí, ostravská společnost HSF System přesto hlásí rekordní tržby a letos čeká další nárůst. Nenápadná společnost z Ostravy totiž sází zejména na průmyslové stavby, a tam zatím žádná brzda nepřišla.

„Logistika stále jede, a skladové prostory jsou proto stále potřeba. Jsem příjemně překvapen, že situace ve stavebnictví – alespoň v tom segmentu, kde se pohybujeme – je standardní a hospodářský výsledek je podle plánu. Vidím to pozitivně,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Jan Hasík, ředitel firmy s tím, že za loňský rok dosáhla firma obratu 2,6 miliardy a letos by měla čísla atakovat 3 miliardy. „Momentálně máme nasmlouvané zakázky pro letošní rok zhruba za 1,5 miliardy. Hlavně jsou to ty průmyslové haly a logistika,“ dodává Hasík.

Developeři průmyslových staveb v Česku Mezi další firmy, které se zaměřují i na průmyslové stavby, patří: Liko-S The Charnwood Company Point Park Properties

Společnost, která před třiceti lety začínala jako dodavatel střech, je dnes dodavatelem staveb a developerem. Staví hlavně multifunkční prostory, retail parky a právě logistické haly a průmyslové stavby v Česku i v zahraničí – zejména v Rakousku a Německu, ale i v Dánsku či Itálii.

Posílení soběstačnosti

Firma proto začala výrazně posilovat. Aktuálně za více než 100 milionů korun koupila výrobnu prefabrikovaných konstrukcí – Panelárnu v Ostrožské Nové Vsi.

„Celý areál má zhruba 10 tisíc metrů čtverečných, 4 tisíce metrů jsou zastavěné a v nich běží výroba prefabrikátu. Prodávajícím byla firma Pozemní stavitelství Zlín, cena byla přes sto milionů korun,“ dodává Hasík s tím, že závod aktuálně vyrábí 400 kubíků materiálu měsíčně, a díky tomu HSF Systém pokryje 30 procent své potřeby.

„Máme v plánu technologii i personál ještě doplnit a využít potenciál, který továrna má,“ dodává Hasík s tím, že výroba by se mohla zdvojnásobit. „Je to výrazné posílení naší pozice na trhu, protože výroben prefabrikátu je v České republice omezený počet, a tím pádem je to dost strategická záležitost,“ dodává Hasík s tím, že díky nové akvizici má společnost ve své struktuře už 26 firem.

HSF SYSTEM Na trhu působí od roku 2002. Stojí za stavbami jako Dům Ronalda McDonalda v areálu FN Motol, KVIFF.TV PARK, Závod Remoska Kopřivnice nebo Retail Park Poruba. V roce 2021 měla společnost v Česku obrat 1,45 miliardy a zisk před zdaněním 119,7 milionů. Na Slovensku pak utržila 862 milionů korun. Loni už obrat činil 2,6 miliardy Kč.

Průmyslová hala? Dvakrát dražší než v 2019

Zájem investorů nepadá ani přes vysoké ceny materiálů. Vystavit průmyslový objekt při dnešních cenách je totiž podle Hasíka zhruba dvakrát tak dražší, než tomu bylo v roce 2019. A i když ceny v minulých letech vylétly do raketových výšin, současná „klidnější doba“ je příliš dolů neposlala. „Pokles cen tam sice je, ale není to nic razantního. Očekával jsem, že to půjde dolů rychleji, ale zřejmě díky poptávce jsou poklesy jen v jednotkách procent. Že by se to blížilo cenám, které byly před třemi lety, to určitě ne,“ říká Hasík s tím, že ceny už nejspíš příliš neklesnou.