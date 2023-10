Dlouhý konflikt Izrael oslabí. A Česku zase zdraží energie, říká Kysilka

Konflikt mezi Hamásem a Izraelem je zatím jen lokální, trhy ani export neovlivnil. Pokud se však bude vléct nebo eskaluje do Sýrie, Libanonu, nebo dokonce až do Íránu, tak Izrael ekonomicky oslabí. A s tím i Česko.

„Samozřejmě že to pocítíme i my jako exportéři do té země. Zatím nevidíme, že by to hrozilo, ale otazníky vojenské, politické a další jsou tam obrovské,“ říká Pavel Kysilka z Česko-izraelské smíšené obchodní komory v rozhovoru pro SZ Byznys.

„Vzrostla by cena energie, protože to je prostě energetický region. Počítejme s tím, že ropa i plyn, protože to jsou cenově svázané komodity, by šly nahoru. To by byl pro nás další inflační impulz,“ varuje Kysilka před možnými dopady krize, pokud se nepodaří konflikt zažehnat.

Jak podle vás aktuálně probíhající útoky v Izraeli ovlivňují česko-izraelské obchodní nebo ekonomické vztahy?

Celý vývoj bude záviset na případné eskalaci a taky dlouhodobosti konfliktu. Zatím je velmi lokální, byť samozřejmě lidsky velmi bolestivý. Žádný velký negativní dopad ani na náladu finančních trhů, ani na naše obchodní vztahy nevidíme.

Česko je označované jako velký přítel Izraele. Platí to i v obchodu?

Tam hrozně zaostáváme. Vztah Izraelců k nám a náš vztah k nim je skutečně dlouhodobě velmi dobrý, ale obchodní vztahy i investice za tím pokulhávají. Je to, musím přiznat, obrovský nedostatek a chyba na naší straně. Izraelci mají zájem, oni jsou přímočaří byznysmeni. Delegace českých politiků tam rády jezdí, ale nikdy z toho nic nevzejde.

A čím si to vysvětlujete, když zájem z izraelské strany je?

Izraelci jsou zvyklí na intenzivní a velmi přímočaré vztahy, proto se jim daří na velkých trzích jak asijských, tak třeba na severoamerickém trhu. My nejsme připraveni jak v investicích, tak v obchodě udělat, co je potřeba. Může za to naše váhavost a nezkušenost nebo to, co jsme ztratili za 40 let socialismu. Ale jsou samozřejmě výjimky. V Izraeli úspěšně obchoduje Škoda Auto. Ale za potenciálem hluboce zaostáváme.

Škodovka je v Izraeli vlajkovou lodí Česka. Pokud by konflikt eskaloval, očekáváte komplikace pro export aut?

Všechno záleží na dlouhodobosti střetů. Ten konflikt Izrael finančně vyčerpává. Oni zvládnou leccos, zvládnou mnohonásobek toho, co teď předvádějí vojensky, ale ty náklady pro zemi, pro státní rozpočet a pro celou ekonomiku jsou obrovské. Jak ty přímé, tak psychologické. A někdy bývají ty psychologické ještě horší.

Takže pokud by ten konflikt měl trvat příliš dlouho, a dokonce třeba eskalovat do Sýrie, Libanonu a nepřímo až do Íránu, tak bude Izrael ekonomicky daleko slabší, než je dnes, přes veškerou americkou pomoc. Samozřejmě že to pocítíme i jako exportéři do té země. Zatím nevidíme, že by to hrozilo, ale otazníky vojenské, politické a další jsou tam obrovské.

Český vývoz do Izraele významně převyšuje náš export do Polska, Rakouska nebo Slovenska. Co tam kromě aut vyvážíme?

V zásadě průmysl. Celá řada strojírenských firem je tam úspěšných. Radši bychom viděli intenzivní spolupráci i v oblasti vývoje a výzkumu. A v oblasti obchodu třeba i spolupráci na třetích trzích. My máme otevřené dveře, kam Izraelci nemají. A my se naopak můžeme svézt s izraelskými obchodníky do zemí, kde dlouhodobě neumíme obchodovat a nemáme tam tradici. Ten potenciál je prostě zejména z naší strany nevyužívaný.

Máte nějaký konkrétní příklad toho společného postupu ve třetích zemích?

My se často s Izraelci bavíme o tom, jak by rádi pronikli na některé arabské nebo africké trhy, kde jsou jim z politických nebo ideologických důvodů dveře zavřené, ale nám otevřené. Na druhou stranu Izraelci úspěšně pronikli jak do Latinské, tak Severní Ameriky nebo do Asie.

Hlavně v oboru investic do izraelských technologických startupů patříme k těm nejaktivnějším v celém regionu. Víte o nějakých konkrétních projektech, které by se teď dařilo Čechům v Izraeli podporovat?

Je to několik drobnějších projektů. V posledních letech je to narůstající trend, vidíme samozřejmě i privátní finanční investory do zajímavých izraelských startupů. Opačně se to příliš neděje, i když i my jsme sem několikrát přivezli zajímavé izraelské startupy, ale i investory.

A jak konflikt ovlivňuje ceny ropy?

V tomto typu konfliktů všichni utíkají do takzvaných bezpečných přístavů, což je třeba švýcarský frank, americký dolar a samozřejmě americké vládní dluhopisy. To teď probíhá. Pokud by eskalovala situace i do těch sousedních zemí, které jsou zatím relativně v klidu, dopad na nás by byl velmi viditelný. Vzrostla by cena energie, protože to je prostě energetický region.

Počítejme s tím, že ropa i plyn, protože to jsou cenově svázané komodity, by prostě šly nahoru. To by byl pro nás další inflační impulz. My jsme exportní otevřená ekonomika, potřebujeme mít stabilní a cenově příznivé vstupy, jak energetické, tak surovinové, potřebujeme mít otevřené trhy pro náš průmyslový export. Takže ta eskalace a dlouhodobost by speciálně Českou republiku postihly poměrně znatelně.

Obáváte se, že teď před zimou nás tato válka může vrhnout zase zpátky do té nepříjemné energetické situace, kterou jsme zažívali minulý rok?

Jak konflikt eskaluje a zda bude dlouhodobý, nevíme. Možná teď Izrael využije situace a dožene některé věci, které si dříve nemohl dovolit. Po jomkipurské válce musela odejít premiérka Golda Meirová i šéf armády Moše Dajan.