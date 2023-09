Československá legenda slaví výročí. Napoli a Narcius jdou znovu na start

Ačkoliv jsou Vánoce ještě více než tři měsíce daleko, výrobci zboží typického pro vánoční dárky už mají plné ruce práce s přípravami. Jednou z takových společností, kterým nákupy pod stromeček tvoří více než šedesát procent celkového obratu, je největší český výrobce her a hraček Dino Toys.

„Meziročně vidíme lehký pokles. Zároveň se ale porovnáváme s covidovým obdobím, kdy jsme z pohledu poptávky zažili obrovský boom. V té době jsme vůbec nestíhali zboží vyrábět,“ uvedl v pořadu Agenda SZ Byznys výrobce her a hraček.

„Chceme vyjít vstříc lidem, kteří mohou mít finanční potíže a nebudou mít tolik peněz, které by mohli investovat do drahých dárků,“ říká Jan Šlemín.

Podle jeho slov by mělo jít zejména o zboží v ceně mezi třemi až čtyřmi sty korun. „V současné době máme v nabídce zhruba 600 druhů zboží. Letos na Vánoce na trh uvedeme nebo už jsme uvedli více než 60 novinek,“ doplnil.

„Dostihy a sázky budou příští rok slavit 40 let své existence na trhu. Za tu dobu se prodalo více než dva a půl milionu vydání. Lze tedy říct, že tuto hru vlastní většina českých domácností,“ uvedl v rozhovoru.

Nejpopulárnějšími produkty jsou Dostihy a sázky, Člověče, nezlob se, Z pohádky do pohádky nebo legendární plastová Tatra 148.

Dino je největším českým výrobcem deskových her, puzzle, karet, dřevěných obrázkových kostek a dalšího hračkářského sortimentu.

„Klasika je úspěšná zejména na českém a slovenském trhu, kde lidé výrobky znají a rádi se k nim z nostalgie vracejí. S tím si ale nejde vystačit, protože my rovněž exportujeme do zahraničí, což nám tvoří asi 30 procent obratu. V zahraničí nemůžeme se staršími věcmi uspět a potřebujeme novinky,“ říká Šlemín.

Speciálně proto firma chystá dvě nové hry, které jsou určeny primárně pro export. „Jsou to hry vybavenější, sofistikovanější a jsou cílené spíše na hráčskou komunitu mezi dvaceti až čtyřiceti lety,“ dodává.

Společnost aktuálně dodává zboží do patnácti zemí, ale ambice má větší. Ráda by se dostala i na západ mimo Evropu.

„Z naší zkušenosti víme, že když je hra úspěšná, tak se dokáže prosadit do celého světa. Dalším krokem by mohla být Amerika. To je daleko větší trh než český,“ dodává.