Jedna noha v blátě, druhá v louži. Podnikatel popisuje „páteř průmyslu“

Za 30 let zkušeností v automobilovém průmyslu už zažil Pavel Juříček několik krizí. Ta současná je prý ale psychicky nejnáročnější. I když se z pohledu českého trhu může zdát, že aktuálně je největším problémem zastavená výroba závodů Toyota a Škoda Auto, podle Juříčka jde o nejmenší problém. Kritizuje přílišnou závislost na Číně a zároveň vyzdvihuje tamní pokročilou úroveň levné elektromobility.

„Automobilový průmysl se dostal na blacklist Evropské unie. Když se přitom podíváte na různé analýzy, je celosvětový dopad celého automobilového průmyslu na ovzduší jen půl až 0,7 procenta. Přišel ale Green Deal, po něm Euro 5, Euro 6 a teď norma Euro 7,“ říká Juříček. A dodává, že i když elektromobily už třeba kvůli získávání surovin a zdrojů nejsou tak ekologické, jak by se možná zdálo, Evropa si touto cestou způsobila velký problém.

„Není to klasická krize, kterou jsme prožívali v 90. letech nebo potom v roce 2009 a 2010. Tato je, jako kdyby ve vás mělo vše zatuhnout a nemohli jste se pohnout,“ vysvětluje.

„To není ani střelení se do vlastní nohy. To je přímo vylévání jedu do kořenů celého systému Evropy,“ říká Juříček. Podle něj starý kontinent zákazem výroby vozů se spalovacími motory zvyšuje závislost na komponentech z Číny. A také se snižuje konkurenceschopnost.