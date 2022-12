Krizi mezi firmami už vidíme, říká končící šéf Národní rozvojové banky

Národní rozvojová banka, a. s. do loňského roku fungovala pod názvem Českomoravská záruční a rozvojová banka. Posláním je pomáhat nejen malým a středním podnikům, ale i krajům a obcím. Financuje také výstavbu dopravní infrastruktury.

Banky našeho typu pomáhají firmám mnohem intenzivněji, právě když se vyskytnou ekonomické problémy. Projevuje se to ve větší poptávce po našich produktech. Produkty, které máme, mají dvojí základní charakter. V první řadě jsou to záruky. Potom tu jsou zvýhodněné úvěry. Ale hlavní roli sehrávají právě záruky.

Když se totiž objeví ekonomický problém, jsou i větší rizika při splácení úvěrů. Komerční banky pak mají v principu více využívat naše záruční instrumenty. To jim pomáhá rizika zmírňovat. To samozřejmě děláme i v dobrých časech, ale zvláště v časech zlých je potřeba pomáhat klientům dostat se k provoznímu nebo investičnímu financování.

Je to už v poptávce po vašich produktech vidět?

Je to vidět. Ke konci listopadu jsme měli 3800 až 3900 podpořených projektů v objemu 21 miliard korun. Do konce roku bude objem podpořeného financování kolem 22 miliard. V roce 2021 byla podpora v našich běžných produktech, bez započítání covidových programů, celkem 17,3 miliardy korun.

Soukromé banky si tedy prostřednictvím NRB snižují rizika? Řeknou klientovi: „Půjčíme vám, ale běžte si ještě do NRB pro garanci.“?

Princip záruk spočívá v tom, že má podpořit proud peněz do segmentu malých a středních firem z komerčních bank. Cílem je zvláště ve špatných dobách zvýšit jistotu a bezpečnost a předejít tomu, že banky firmám nebudou dávat úvěry, protože budou čekat, až se ekonomická situace zlepší.

Za celý loňský rok jsme podali 51 insolvenčních návrhů. Letos to zatím bylo 41 návrhů. Může to samozřejmě být ovlivněné tím, že v horší ekonomické situaci se zvyšuje plnění z našich záručních obchodů. V okamžiku, kdy za záruky plníme, závazek klienta zaplatit nezmizí. Jen přechází z komerční banky na nás. My pak tuto pohledávku za klientem standardně vymáháme.