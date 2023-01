Nejkritičtější rok v historii Škodovky. Firma spustila drastické úspory

Covidová pandemie a následně válka na Ukrajině vyhnaly ceny vstupů (tj. energií, komponentů i materiálů) nahoru, zdražilo financování a logistický řetězec se rozpadl. To se projevilo i v největší české automobilce Škoda Auto. Výrobu zastavovaly výpadky, prodeje spadly.

„Kdybychom měli všechny komponenty, tak jsme za celý rok mohli prodat o 20 až 30 procent vozů víc. Vyráběli jsme v podstatě operativně – podle toho, kolik dílů bylo. Snažili jsme se maximálně dokončovat nekompletní vozidla, aby jich na konci roku bylo míň než 20 tisíc,“ říká Martin Jahn s tím, že stále jsou výpadky zejména u komponentů, které obsahují nějaký čip – ať už jde o řídicí jednotky pro airbagy, kamery ve voze, či asistenční systémy.

730 tisíc prodaných aut

Ani v prosinci tak ještě výroba nejela na sto procent a komplikace podle manažera Škody Auto přetrvají i v prvním čtvrtletí roku 2023. Pak ale věří v obrat. „Doufám, že válka na Ukrajině v roce 2023 skončí, což by mohlo vyřešit velkou část našich problémů. A doufám, že se podaří najít řešení pro vysoké ceny energií,“ dodává Jahn.

Za celý rok 2022 automobilka počítá s prodeji na úrovni 730 až 750 tisíc vozů. V roce 2021 to bylo více než 800 tisíc vozů. Hospodářský výsledek by ale měl být podobný. V roce 2021 nekonsolidovaný čistý zisk přesáhl 22, 4 miliardy korun.

„Očekáváme, že hospodářský výsledek udržíme na podobné úrovni, ale je to za cenu velice drastických úsporných opatření a maximální využívání efektivity,“ říká Jahn s tím, že o propouštění ale firma neuvažuje.

Čekání na vůz? I rok

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci dojde v příštím roce podle Martina Jahna k ochlazení poptávky po automobilech. To by však nemuselo znamenat velký problém.

„Škoda vždy měla víc poptávek než výrobní kapacity, takže i když dojde k určitému ochlazení, budeme schopni naše výrobní kapacity naplnit,“ říká Jahn a dodává, že v tuto chvíli zákazníci průměrně na svůj vůz čekají půl roku. U modelů, jako je Octavia či Enyaq, si ale mohou počkat i déle než rok.

„V současné době máme okolo 440 000 nevyřízených objednávek. To je poměrně velké číslo. Normálně je to na objemy výroby mezi 150 a 200 tisíci. Máme tak objednávky minimálně do poloviny příštího roku,“ říká Martin Jahn.

Nové modely elektromobilů

Před všemi automobilkami je teď velká výzva v podobně přechodu na elektromobilitu. Také Škoda Auto nedávno oznámila, že v příštích letech chce do elektromobility investovat zhruba 5,6 miliardy korun. Do roku 2026 uvede na trh tři nové čistě elektrické modely a podle produktového plánu pak do roku 2030 představí další.

„Záleží to na naší možnosti investic, ale předpokládám, že okolo roku 2030 budeme mít kolem sedmi až osmi elektrických modelů,“ dodává Jahn s tím, že není možné, aby se všechny vyráběly v Česku.

„Neměli bychom kapacitu na to, aby se vyráběly v požadovaném množství. V koncernu Volkswagen se už teď různé modely vyrábějí v různých závodech – například některé modely Seatu v Česku a nový Superb se budou vyrábět v Bratislavě. Cílem je racionální využití všech závodů. Pak je i logické, že se i některé naše elektromodely budou vyrábět v jiných zemích,“ dodává Martin Jahn s tím, že jeden z malých modelů by se měl vyrábět ve Španělsku.

Dynamičtější rozvoj, než firma čekala

Trh s elektrickými vozy se podle Martina Jahna zatím rozvíjí dynamičtěji, než firma čekala, a kdyby dnes měla víc elektrických modelů, mohla by jich prodat víc. „Co se týče vozu Enyaq, tak bychom prodali dvojnásobek toho, co jsme schopni dnes vyrobit,“ dodává Jahn s tím, že je otázka, jak se do budoucích prodejů promítne omezení podpor.

Pro přechod k elektromobilitě je podle něj nutná nejen podpora národních vlád, ale také Evropské komise. Upozorňuje na to, že v Americe je podpora přechodu k elektromobilitě silná, a pokud se Evropa těmto podmínkám nepřiblíží, výroba se bude realizovat spíše tam. „Musíme zajistit primární konkurenceschopnost pro přechod na čistou mobilitu,“ dodává.

Závody budou vytížené i po roce 2035

Toho, že by po přechodu na elektromobilitu nebyly všechny závody Škody Auto vytížené, se nebojí: „Komponenty pro spalovací motory budeme vyrábět ještě poměrně dlouho a snažíme se, abychom byli schopni vyrábět i komponenty pro elektrické vozy, což se už v dnešní době děje,“ říká Jahn.