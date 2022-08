Takové problémy jako teď nám covid nedělal ani v pandemii, říká šéf Arrivy

Některé spoje společnosti Arriva mezi pražskou Bulovkou a Neratovicemi o víkendu nevyjely. Důvod? Kvůli kombinaci dovolených a onemocnění covidem nejsou řidiči. V některých provozech firmy onemocněla až čtvrtina lidí.

„Už jsme napsali objednavatelům dopravy, že bychom s nimi rádi upravili jízdní řád. Tak, abychom zajistili dopravní obslužnost, ale abychom co nejvíce šetřili s počtem řidičů,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys šéf Arrivy Daniel Adamka s tím, že by se nepatrně zvýšily intervaly mezi spoji. Takové problémy s nemocností přitom firma neměla ani během vrcholící pandemie.

Společnost je největším autobusovým dopravcem v zemi a do popředí se dere i na železnici, kde by ráda do pěti let získala desetiprocentní podíl.

Kvůli drahým pohonným hmotám a drahému plynu teď však Arriva v Česku tratí.

Jak Arriva zvládá kombinaci covid a dovolené?

Je to náročné - zejména v autobusové dopravě, kde je daleko větší nedostatek řidičů. Při této kombinaci už nám došly zálohy a může se stávat, že nejsme schopni nějaký spoj odjet.

Kolik spojů jste neodjeli a kolik už víte, že ještě neodjedete?

Vypravujeme tisíce spojů denně. Z toho se bavíme o pěti až osmi spojích denně. Když někdo ráno přijde s tím, že je nemocný, už nejsme schopni ho nahradit.

A jaká je teď ta nemocnost?

Na některých provozech máme až 25 procent řidičů nemocných. Někde je to jen deset procent. Záleží na lokalitě.

Chybí řidiči. Řešení? Úprava jízdního řádu

Jak to budete řešit, pokud budou nemocní dál přibývat?

Už jsme napsali objednavatelům dopravy, že bychom s nimi rádi upravili jízdní řád tak, abychom zajistili dopravní obslužnost, ale abychom co nejvíce šetřili s počtem řidičů.

To znamená, že autobusy budou jezdit méně často?

Může se stát, že někde, kde jezdí autobus po deseti minutách, tak by jezdil po dvanácti minutách. Zatím k této dohodě ale nedošlo. Je to náš první „výstřel“, kdy jsme informovali objednavatele a požádali ho, že bude lepší, když upravíme jízdní řád a budeme jezdit pravidelně každých 12 minut, než když se budeme snažit jezdit každých deset minut a potom některý spoj vynechá.

A když současnou nemocnost srovnáme s covidovou pandemií?

Během covidu, protože byly uzávěry okresů, lidé byli doma a doprava se výrazně snížila, bylo omezení dopravy nasnadě. Objednavatelé na to i slyšeli. Autobusů tak jezdilo výrazně méně a my jsme tímto snížením pokryli i tu vyšší nemocnost řidičů.

Takže teď vás to trápí více než během celého covidu?

Ano.

Jsou pokuty za to, když neodjedete určité spoje?

Určitě. Každá smlouva je nastavená tak, že ta pokuta je násobně vyšší, než kolik za ten kilometr dostanete.

Kolik už vás tedy už zrušené spoje na pokutách stály?

Nemáme to spočítáno. Ty problémy začaly nyní. Vyúčtování za srpen přijde až v září.

150 řidičů zaměstnáme ihned

I bez covidu jsou řidiči nedostatkové zboží, kolik vám jich chybí?

V tuto chvíli bychom hned dokázali zaměstnat 150 řidičů. Máme i novou náborovou kampaň, a pokud někdo nemá řidičák na autobus, tak mu ho zaplatíme.

Jak je to na železnici? Tam je také nedostatek?

Malý nedostatek je, ale ten problém v tuto chvíli není tak velký. Teď jsme vyškolili 15 nových strojvedoucích, kteří jdou do provozu a budeme školit dalších 15. Je to o soustavné práci.

Nepomohly by vyšší mzdy, aby bylo řidičů víc?

Na jednu stranu můžeme říct, že ano. Na druhou stranu – pokud dostanou řidiči přidáno, přidá se i kdekoliv jinde a budete muset přidávat stále víc. My jsme navíc vázaní tím, že máme uzavřené smlouvy s objednavateli, kde nám zvyšují cenu podle inflace. Ale to podle inflace specifické. Pokud přidáme více, než je tato specifická inflace, jde to na náš vrub.

Za první pololetí jsme v minusu

Zmínil jste dlouhodobé smlouvy. Ceny pohonných hmot jsou dnes jinde než v době, kdy se smlouvy uzavíraly. Jak se to pak řeší?

Některé smlouvy mají každoroční vyjednávání o ceně. Smlouvy, které jsou uzavřeny podle výběrového řízení, pak mají indexní doložku. Většina smluv má ale bohužel roční zpoždění. Pokud tedy tento rok narostla cena nafty, ve většině smluv je to nastaveno tak, že peníze dostaneme až příští rok. To bychom chtěli změnit. Když se smlouvy uzavíraly, nikdo nepředpokládal, že bude cena takto dramaticky růst. Nejenom u nafty, ale i plynu. Více než 200 autobusů provozujeme na CNG a tam je ten nárůst ještě vyšší než u nafty.

Takže tento rok tratíte?

Tento rok tratíme. Už od začátku roku jsme za naftu a za CNG dali o 150 milionů víc než loni

Hospodářský výsledek za první pololetí je minus?

Už jsme se kvůli tomu dostali do minusu.

V pondělí a pátky se tolik nepracuje. Provoz je menší

Říkal jste, že vyjednáváte, aby spojů jezdilo méně. Jaký je ale obecně teď provoz ?

Oproti předcovidové době máme zhruba 90 procent cestujících. Lidé se vrátili. Na druhou stranu - tím, že někteří zůstali doma, jsou jiné zvyklosti, kdy do zaměstnaní jezdí.

Například?

Například jezdí do zaměstnání jen úterý až čtvrtek. Cítíme, že pondělí a pátky jsou daleko volnější, než byly předtím. Také u týdenního dojíždění cítíme, že lidé nejezdí tak často.

A přesunou se s rostoucí inflací a zdražováním lidé víc do veřejné dopravy?

Já v to doufám. Každý cestující navíc znamená, že můžeme zlepšit službu či přidat řidičům.

Když jste zmínil zlepšování služeb - je už pryč pošramocená pověst z vašeho nepovedeného startu?

Když to připomínáte i vy, tak stále to v lidech trochu je. Musím ale říct, že všechny ty nedostatky z rozjezdu jsme napravili během měsíce. Byl to velký rozjezd a ano, bylo nějaké zpoždění v dodávkách jak vlaků, tak dalšího materiálu. Ta pošramocená pověst s námi byla ale samozřejmě trošku déle. O rok později jsme však získali linku R14, kde ten rozjezd byl bezproblémový, protože už jsme se poučili.

Jaký vidíte potenciál na železnici?

Pokud se budou vypisovat výběrová řízení, což všichni deklarují a je to od roku 2023 i nařízení Evropské unie, tak vidím velký potenciál. V tuto chvíli máme pět procent trhu. Jsme třetí za Českými drahami a RegioJet. Můj cíl je být během pěti let na deseti procentech.

Podaří se to?