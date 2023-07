Stát měl šanci zhubnout a snížit počty zaměstnanců, říká byznysmenka

Alca Group (dříve Alcaplast) Radky Prokopové a Františka Fabičoviče funguje už čtvrt století. Aktuální období však považuje majitelka společnosti za jedno z nejsložitějších. Po covidu totiž přišla válka na Ukrajině, která firmě sebrala zavedené trhy s tržbami v řádech desítek milionů měsíčně, po ní energetická krize a nakonec inflace a s ní i pokles ve stavebnictví. Právě od něj se přitom odvíjí trh sanitární techniky a potrubních systémů, na které Alca Group sází.

Propad v zemích kolem nás? 10–15 procent

„V tuto chvíli stavebnictví zažívá těžké období a není to jenom v České republice. Máme pobočky v různých středoevropských zemích a ta situace je jako přes kopírák – v Rumunsku, Maďarsku, Polsku. Když budu mluvit za naši společnost, tak poklesy na těchto trzích jsou od 10 do 15 procent,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Radka Prokopová.

Právě pokles ve stavebnictví a drahé hypotéky teď firmu brzdí nejvíc. Problémem je ale podle Prokopové i velká nejistota pro podnikatele. „Aby podnikatelé měli nějakou jistotu, potřebují stabilitu,“ vysvětluje Prokopová s tím, že současné prostředí podnikatelé jako stabilní rozhodně nevnímají – a to ještě zhorší úsporný balíček.

Balíček poškodí domácnosti

„Myslím, že je potřeba být solidární. A to, že se bude zvyšovat daň z příjmu právnických osob, je v pořádku. Je potřeba dát do toho solidaritu. Pak je tam ale spousta opatření, která dopadají na domácnosti, a myslím, že to bude mít za důsledek snížení poptávky,“ říká a pokračuje s tím, že čekala, že vláda v rámci úspor sáhne zejména na státní zaměstnance. To se však nestalo.

Alca Group Společnost zahrnuje tři divize Alcadrain - Největší výrobce sanitární techniky ve střední a východní Evropě. V nabídce přes 1600 výrobků

Alcapipe -Největší český výrobce potrubních systémů

Alcafix - Výrobce modulárních systémů pro výstavbu a rekonstrukci koupelnových prostor a toalet

„Stát přišel o historickou šanci sáhnout do svých rezerv. Teď, když je téměř nulová nezaměstnanost, kdyby se snížily počty státních zaměstnanců, lidé by získali jinou práci v jiných oborech. Stát by zeštíhlel. My ale naopak ty státní aparáty ještě víc nabobtnáváme,“ dodává Prokopová.

Bude hůř? Záleží na inflaci

Doba přitom podle Radky Prokopové může být ještě složitější. „Záleží, jak se bude chovat inflace. Pokud bude pořád tak velká inflace, domácnosti logicky nebudou investovat do bydlení.“ Zároveň říká, že obrat z loňského roku – tedy 3,3 miliardy korun – letos nejspíš firma výrazně nenavýší. Firma zaměstnává na 950 lidí.

„Pokud bychom byli opravdu úspěšní, budeme se pohybovat kolem 3,5 miliardy korun, protože se nám naštěstí daří některé ty díry na těch trzích zase lepit jinde. Máme spoustu nových výrobků a více dobýváme západní trhy,“ dodává Prokopová. Firma se podle ní musela přeorientovat na nové trhy po ztrátě Ruska, Běloruska a Ukrajiny, kde působila více než 20 let. „Není to ale tak rychlé, když někde budujete pozice na trhu 15, 20 let, tak to samé vás čeká třeba i na těch dalších trzích. Navíc tam samozřejmě nejsme jediní. Všichni měli stejný nápad.“

Ziskovost však firma drží na stejné úrovni – loni byl zisk skupiny 600 milionů korun. „Výhodou Alca Group je, že masivně investujeme do technologií, a tím děláme výrobu produktivnější a rychlejší. I když stoupá cena pracovní síly, energie i úvěry jsou dražší, tím, že tam dostáváme větší produktivitu, držíme to na stejné úrovni, ale řekla bych, že tak s desetinásobným úsilím,“ dodává Prokopová.