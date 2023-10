Vycouvat z hypotéky bude dražší. Přeběhlíky to odstraší, říká náměstek

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Vyměnit banku, než uplyne fixace hypotéky, je dnes snadné a levné. Banky si stěžují, že lidé příliš často fluktuují a jim vznikají vysoké náklady. U Ministerstva financí si prosadily změnu. Symbolická pokuta naroste. „Je to minimálně jakýsi prvek odstrašení, aby nedocházelo k svévolnému přebíhání klientů za tou nejlepší nabídkou. Klient si musí být vědom toho, že smlouva je dvoustranná,“ komentuje návrh Marek Mora, náměstek ministra financí v pořadu Agenda SZ Byznys.

O kolik přesně poplatek za odchod s hypotékou vyskočí, se ještě poslanci neshodli. Ve vládním návrhu se počítá s maximální sankcí ve výši dvou procent z nesplacené jistiny úvěru. Pokud klientovi zbývá doplatit tři miliony korun, za předčasné splacení a odchod k jiné bance by té stávající musel uhradit 60 tisíc korun.

Pozměňovací návrh poslanců Vojtěcha Munzara (ODS) a Michaela Kohajdy (KDU-ČSL) by ale měl poplatek snížit na polovinu, tedy na jedno procento.

Podle Marka Mory, náměstka ministra Zbyňka Stanjury, dnes mohou klienti se sazbami svým způsobem spekulovat: „Ta fixace vlastně ztrácí smysl, protože z toho úvěru můžete vycouvat téměř bez nákladů. To vás nutně vede k tomu, že si vyberete nejnižší úrokovou sazbu bez ohledu na délku fixace tak, abyste platili co nejmenší měsíční splátku. Ve chvíli, kdy dostanete výhodnější nabídku, přejdete ke konkurenci za nějaké administrativní poplatky. A tam uděláte to samé,“ popisuje.

Banky argumentují, že pro klienty nakupují peníze na určitou dobu za určitou cenu. Když se podmínky změní, klient odejde za levnějším, ale jim drahé zdroje zůstanou. Podle Mory by časem hrozilo, že vyšší náklady bank zaplatí úplně všichni s hypotékou.

Výše splátky by se změnila každý měsíc

„Banky by pravděpodobně svou politiku přizpůsobily tak, že tyhle náklady financování, které ony nutně nesou, rozvrhnou na všechny, kteří si berou hypotéky. Náklady předčasného splacení nepřisoudí jenom tomu, kdo tu hypotéku chce předčasně splatit, ale budeme to platit my všichni, i ti z nás, kteří žádné předčasné splácení hypotéky nebudeme dělat.“

Banky také hrozily, že pokud novela neprojde, delší fixace úplně přestanou poskytovat, protože se jim to nevyplatí. A že v krajním případě nebudou úroky úvěrů na bydlení fixovat vůbec. Tuto obavu sdílí i Mora.

„V konečném důsledku by to vedlo k tomu, že banky žádnou fixaci dělat nebudou. A že všichni budeme na jakémsi „floatu“ (plovoucí, nezafixované sazby, pozn. red.), na těch běžných úrokových sazbách, které se mohou měnit v čase. Koneckonců je to model, který funguje v řadě zemí. Fixací si kupujete jistotu, ale ta jistota dneska funguje trošku jednostranně, jen pro klienta,“ uvažuje Marek Mora. Klient by si tak nemohl být jist tím, kolik bude každý měsíc splácet.

Návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru zachovává dosavadní právo každý rok splatit 25 procent původní jistiny úvěru zdarma za jakýchkoliv podmínek. A rozšiřuje možnost bezplatného předčasného splacení hypotéky i na rozvody a následné vypořádání společného jmění manželů. Změny chce kabinet legislativním procesem protlačit rychle, aby začaly platit už od 1. ledna 2024.