Vládní návrh znovu zdraží knihy. Zničující, nechápe nakladatel

DPH na knihy je v Česku deset procent. Anglie, Norsko nebo Irsko nemají daň žádnou, Španělé mají čtyřprocentní, Poláci pětiprocentní. A třeba Němci mají sedm procent. I proto ještě nedávno knihkupci a vydavatelé požadovali pro české knihy úplné zrušení DPH. Teď to ale vypadá, že daň naopak vzroste. A byla by tak téměř nejvyšší v Evropě.

„Nás ten návrh zvýšit DPH na knihy z deseti na 14 procent překvapil. Obáváme se, že pro některé subjekty knižního trhu by takováto změna mohla být zničující,“ říká v Agendě SZ Byznys František Mala, šéf Euromedia Group, s tím, že český knižní trh stojí na velmi nízkých maržích a prodej knih se tak zásadně odvíjí od množství prodaných knih, které zase závisí na ceně. A ty teď rostou.

„Co se týká inflace, tak v tom knižním sektoru je ta situace specifická. Stoupaly ceny za výrobu knihy, papír, distribuci – do maloobchodních cen se to promítá postupně. Zpravidla se ale zvyšuje jen cena nových titulů. Ty se v rámci knihkupectví podílejí zhruba na polovině tržeb. Celkově se tak ceny zvedly o pět až sedm procent, ale náklady na vstupy nakladatelům i knihkupcům vyrostly mnohem víc. Už teď nejsme v jednoduché situaci a do toho se řeší změna DPH,“ říká Mala.