Světový koncertní žebříček má novou královnu. Podívejte se

Desítka nejvýdělečnějších koncertních tour od začátku letošního roku až do konce léta na vstupech utržila 2,95 miliardy dolarů čili v přepočtu přes 68 miliard korun. Jen tak pro zajímavost – aby zaplatily aktuální schodek českého rozpočtu, musely by se konat přibližně třikrát.

V žebříčku se umístily sice jen tři zpěvačky, zato ale obsadily hned první, druhou a pátou pozici. A právě na zlaté a stříbrné příčce to po roce opět byla ta stejná dvojice královen popu, akorát jedna předala korunku té druhé, uvádí magazín Forbes, který žebříček sestavil .

Obří rozsah lokální (u hvězd v žebříčku tedy v USA) nebo globální tour nezahrnuje jen členy kapely, zpěváky doprovodných vokálů a tanečníky, ale i členy štábu, zvukaře, osvětlovače a kulisáky, kteří se také stěhují vždy z města do města, kde se ubytují, stravují a samozřejmě také berou mzdu. Za haly a pódia se hradí nájemné, což vyřizují agenti a manažeři, ale k tomu je potřeba také promotér a firma distribuující vstupenky. A každý tento díl výsledné skládačky si z výsledných tržeb ukousne svůj podíl.

Přesná čísla neboli to, kolik z celkového obratu dané hvězdě zbylo čistého zisku, lze vidět v úvodním videu. Většinou se umělci v něm – Pink, Elton John, Coldplay, Ed Sheeran a další – pohybují mezi třetinou a polovinou.

V případě koncertů třiatřicetileté zpěvačky Taylor Swift a její Eras Tour takto celý její tým včetně kostýmů, rekvizit a kulis přesouvalo od stadionu ke stadionu, od města k městu přibližně 90 kamionů. Nekonečný zájem fanoušků této country-pop celebrity ale třeba do městské ekonomiky Los Angeles podle odhadů přilil asi 320 milionů dolarů. A to Swift hrála celkem na 56 místech napříč 20 americkými státy a zavítala také do Mexika.