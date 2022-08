Bezobalové obchody krachují. Od ledna skončila téměř pětina

Zhruba před deseti lety otevíraly v Česku po vzoru západních zemí první prodejny, kde si lidé nakoupí základní potraviny i drogerii bez obalů do vlastních nádob přinesených z domova.

Před covidem by se dalo mluvit o boomu bezobalového nakupování, do kterého se po svém vrhly také e-shopy Košík.cz a Rohlík.cz. Počet prodejen v zemi slibně rostl úměrně tomu, jak se Češi učili snižovat množství odpadu.

Obaly v poslední době výrazně zdražily a mohlo by se zdát, že to bezobalovému byznysu pomůže. Realita je však výrazně horší.

Podle průzkumu společnosti Bezobalu, která v Česku sama provozuje tři bezobalové prodejny, bylo ještě na začátku roku v tuzemsku okolo 105 bezobalových obchodů. Devatenáct z nich do této chvíle zavřelo. Neustály covid a drahotu.

„Zbývající prodejny se dělí na dvě poloviny. Jedna je v existenčních problémech a uvažuje, zda to táhnout dál. Druhá věří, že to zvládne, ale je někde na provozní nule. Stejné je to v zahraničí, v Německu, Francii, Británii a jinde,“ říká ředitel Bezobalu Jiří Sedlák.