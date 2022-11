Kdo nepeče doma, připlatí si za cukroví až stovky korun

V průměru si zájemci, kteří nechtějí doma sami péct, připlatí 14 až 30 procent, vyplývá z rychlého průzkumu SZ Byznys mezi cukráři. To může v některých případech znamenat i stokoruny navíc na jednom kilogramu vánočního mlsání.

Řada podniků má však energie nakoupeny jen do konce roku 2022. „Menší část pekáren má fixaci do konce tohoto roku. Když skončí, nikdo s nimi novou smlouvu nepodepíše,“ uvedl šéf Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý.

Vůči malým a středním podnikům s větší spotřebou nicméně vláda tento týden udělala ústupek. Na zastropování dosáhnou, pokud splní podmínku roční spotřeby plynu do 4200 MWh namísto původně navržených 630 MWh. To podle Hlavatého ekonomicky pomůže zhruba dalším dvaceti procentům pekáren. Pro rok 2023 by díky tomu mělo mít zastropovanou cenu plynu 35 procent kapacit pekáren.