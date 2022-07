Namlsané e-shopy naplnily sklady, ale lidé nekupují. Chybělo i jarní utrácení

Ředitel e-shopu s vybavením do domácnosti Bonami Pavel Vopařil poznamenal, že teď trh prochází vystřízlivěním. Oblíbený e-shop, který rychle rostl už před covidem, sám během dvou let investoval sto milionů korun do zvýšení kapacity skladů téměř na trojnásobek a splnil tím svůj plán na pět let dopředu.