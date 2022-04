Obavy šťastných Čechů. Nikdo se tolik nebojí drahoty a vypnutého topení

Když se výzkumníci v únoru před Putinovou válkou ptali Čechů na to, jak se jim žije, vyšlo jim, že se Česko zařadilo do evropské TOP 10 nejspokojenějších. Skoro polovina Čechů tehdy chválila vládu, skoro dvě třetiny celkové poměry v zemi a plných 85 procent domácností označilo za dobrou či spíše dobrou svou finanční situaci.

O to víc v průzkumech Eurobarometru překvapí odpovědi na otázku, jak bude v příštích dvanácti měsících. Skoro polovina tuzemců se obává, že se zhorší celkové poměry v zemi, skoro dvě třetiny mají strach z ekonomických problémů a více než čtvrtina se hrozí toho, že nastanou potíže s rodinnými financemi. To je naopak nejhorší bilance v Evropě. Česko se takovou mírou nejistoty zařadilo mezi bývalé socialistické státy, dokonce do jejich čela.