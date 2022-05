Měla to být největší metla hospodských, nakonec jim pomohla

Protikuřácký zákon vyvolával obavy například v Hostinci Na Růžku v Mladé Vožici. „Štamgasti samozřejmě vnímali změnu negativně,“ říká provozovatel Martin Gröhling. Podnik ale disponuje předzahrádkou, a kuřáci si tak mohou dopřát cigaretu venku. „Myslím, že pro hospody na vesnicích, kde je pár obyvatel a šlo v nich jen o pití, mohl být zákon likvidační. Spousta vesnic to teď řeší pomocí hasičáren a garáží, kde se lidé scházejí. I pro nás byl ze začátku zákon problém,“ ohlíží se Gröhling za posledními pěti lety.

Místní byli zvyklí, že si uvnitř Hostince Na Růžku mohli do roku 2017 v klidu zapálit. Někteří štamgasti proto kvůli změně legislativy přestali jeho podnik navštěvovat a provozovatel se bál, co přijde. Nakonec ale nebylo čeho, část štamgastů si totiž zvykla a chodí kouřit ven.

Podle Gröhlinga protikuřácký zákon hospodě nijak neuškodil. „Klientela se proměnila. Chodí mi sem víc maminky s dětmi, není to už jen o štamgastech. Zpětně vzato jsme na tom možná i líp. Protože když přijde rodina na jídlo, je to výhodnější, než když někdo vypije jen pár piv,“ dodává Gröhling.

Že se obavy provozovatelů nenaplnily, potvrzuje i Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. „Nemohu potvrdit, že by byl protikuřácký zákon likvidační. Počet provozovatelů v průběhu let nijak nekolísal a osobně si myslím, že to gastronomii spíše prospělo,“ uvádí Kastner. Podle něj vedlo nařízení i k lepšímu zdraví zaměstnanců restaurací a hospod, protože je nikdo nenutí inhalovat kouř.