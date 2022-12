Vánoční večírky zachraňují pražské restaurace. Jinde už taková sláva není

Návštěvnost restaurací, hospod a barů v říjnu a v listopadu vzrostla meziročně o 21 procent. Tržby dokonce o 36 procent, ale zčásti za to může vysoká inflace. Restauratéři totiž v průměru meziročně zdražili o 12 procent. Vyplývá to z dat z pokladního systému Dotykačka.

„Nám v listopadu ve srovnání s rokem 2019 v podstatě lehce stoupl obrat i návštěvnost,“ říká Zdeněk Sklenář, spolumajitel čtrnácti restaurací v Brně a ve Zlíně. „Za nás v Červeném Jelenovi je to úplně fenomenální. Každý den máme plno. Kdyby byla restaurace dvakrát větší, stejně by bylo plno. V Praze je situace úplně jiná než jinde v zemi,“ pochvaluje si restauratér Luboš Kastner. Červený Jelen je restaurace s několika salonky na Praze 1. Podnik s kapacitou 750 míst k sezení je největší restaurací v České republice. Přesto má plno.

„Z toho, co osobně vidím i co se ke mně donáší od kolegů z branže, je opravdu značný rozdíl mezi hlavním městem a zbytkem republiky. Zatímco zalidněná předvánoční Praha je na první pohled oslavou života, což se příznivě odráží i v útratách za gastronomii, v jiných krajích to taková hitparáda není,“ shrnul Luboš Kastner, restauratér a oborový „mluvčí“ v rámci Asociace malých a středních podniků.

Také hosté „z ulice“ podle něj začali šetřit. Projevuje se to především na tržbách za večeře, které propadly až o 80 procent. Restauratéři, kterým se nedaří, budou mít těžší ustát začátek roku, protože v oboru je běžné, že nejhůř jde byznys v lednu a v únoru a někteří období přežívají z toho, co vydělají v předchozím roce.

Gastro v listopadu zdražilo meziročně v průměru o 12 procent. V nejmenších obcích pod dva tisíce obyvatel dokonce o 20 procent. „Na vině nejspíš bude to, že v důsledku okolností posledních let musely skončit nejlevnější provozy a zůstaly jen ty dražší,“ soudí Petr Menclík z Dotykačky.

„Inflace už by měla končit. Obchodníci už by měli začít zlevňovat, protože to přehnali,“ myslí si zlínský podnikatel Zdeněk Babulík. „Oběd, který u nás stál před rokem 135 korun, stojí teď 160 korun. Hlavně kvůli extrémním cenám surovin do kuchyně. Budeme se snažit už nezdražovat, ale je to velká neznámá,“ reagoval jednatel skupiny Tripoli Recent Zdeněk Sklenář.