Trump nechá přemalovat Air Force One do svých oblíbených barev

Donald Trump vyhrál volby a bude 47. prezidentem USA. Po jeho návratu do Bílého domu se očekávají ekonomické změny, které ovlivní nejenom Američany, ale i celý svět. Spojené státy podle něj musejí posílit. A není zřejmě lepší demonstrace síly než ta, která je vidět na první pohled.

Informace a záběry si můžete poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Air Force One je pro drtivou většinu lidí synonymem pro dvojici širokotrupých letadel Boeing 747-200B, které firma upravila speciálně tak, aby mohla sloužit jako prezidentská kancelář v oblacích, a dokonce v případě nouze i bez nutnosti přistát. Jako vojenské stroje totiž jdou tankovat i za letu.

Letadla jsou už ale v provozu od roku 1991, tedy přes 30 let, a byl to právě Trump, kdo v roce 2018 ve svém prvním období rozhodl, že stroje nahradí za nové a větší, a ještě ušetří. Původní cenu, tedy pět miliard dolarů za dva, nechtěl akceptovat.

„Myslím, že to je směšné. Podle mě se Boeing trochu přepočítal. Chceme, aby hodně vydělával, ale opravdu ne tolik,“ uvedl Trump v prosinci 2016 pro ABC News. Záznam je v úvodní videoreportáži.

Boeing přišel zkrátka. Ustoupil velikánovi

Prezidentovi se opravdu podařilo u Boeingu snížit cenu, a to až na 3,9 miliardy dolarů, takže více než jednu miliardu skutečně ušetřil. Ani u toho se však nezastavil.

„Boeing nakonec nabídl dobrou dohodu, kterou jsme byli schopní akceptovat. Ale já na to řekl, že přemýšlím, jestli bychom měli použít stejnou miminkovskou modrou barvu - a nepoužijeme. Víte, jaké barvy použijeme? Hádejte,“ vysvětloval Trump a ptal se moderátora v rozhovoru na CBS Morning v červenci 2018.

„Červenou, bílou a modrou,“ odpovídá moderátor. „Červenou, bílou a modrou. Air Force One bude neuvěřitelný. Bude špičkou z celé řady a špičkou na světě. Bude červený, bílý a modrý, to je podle mě vhodné,“ potvrdil mu tehdejší prezident.

„Tak ono je zajímavé, že to vypadá jako detail, ale vlastně v tom symbolickém vidění světa Donalda Trumpa je to poměrně důležitá věc – když někam přiletí americký prezident, tak všichni vědí, že to něco znamená,“ začíná pro SZ Byznys vysvětlovat amerikanista z Univerzity Karlovy Kryštof Kozák.

„Design těchto ikonických letadel pochází z dob Johna Fitzgeralda Kennedyho a ty barvy jsou vlastně světle modré a bílé a připomínají spíš OSN. Hlavně tedy rozhodně nějakým způsobem nevzbuzují jako agresivitu, což je v souladu s nějakým Kennedyho přístupem v mezinárodní politice. No a proto není náhoda, že si Donald Trump osobně dohlédl na to, že má to letadlo vypadat trochu děsivěji, trochu přísněji, trochu asertivněji. A jsou to zase Trumpovy oblíbené barvy, přičemž vypadají stejně jako barvy jeho soukromého letadla,“ říká s úsměvem český politolog v úvodní videoreportáži.

Jak mělo Trumpovo letadlo vypadat? Chlubil se návštěvám

Hned v roce 2019 ukázal Donald Trump dokonce i přesné schéma nových strojů pro Air Force One. Model 747-200B nahradil Boeing 747-8i, který měl být podle nákresu o 5,5 metru delší a s novou generací motorů vypouštět i o 16 tun emisí méně na celou nádrž, tedy přes 14 000 kilometrů, což je zhruba třetina obvodu Země na rovníku. Za 30 let svého provozu by ušetřil 1,9 miliardy dolarů a samozřejmě by byl v barvách, které si vybral.

„Když byl prezident, tak měl dokonce modýlek toho nového letadla s těmi novými barvami a rád ho ukazoval návštěvám, jaká to bude velká sláva,“ dodává Kryštof Kozák.

První ze dvou nových strojů označovaných i jako VC-25B - původně to bylo VC-25A, měl být hotový letos. Objevily se však komplikace.

„Boeing se dostal do velkých skluzů, protože neměl dostatek zaměstnanců s poměrně vysokou bezpečnostní prověrkou. Na takovém letadle nemůžete nechat pracovat neprověřené lidi a ty bezpečnostní prověrky trvají. V podstatě se na tom letadle podílí stovky, možná tisíce lidí,“ vysvětluje český politolog.

Trumpův návrh by Air Force One prodražil kvůli teplu

A nejenom to. Upravování letadel dál zpomalily a prodražily také inflace a problémy v dodavatelském řetězci. Do letošního července se jejich cena zvýšila o dvě miliardy dolarů, a první se má do vzduchu podívat nejdřív v březnu 2026, přičemž k provozu budou připravená až v roce 2027 a 2028.

Foto: Alex Wong / Staff, Getty Images Model nového modelu Boeing 747-8i v barvách Donalda Trumpa v Bílém domě za jeho prvního prezidentského období.

Ukázalo se ale také, že problém je právě i s vybraným designem Donalda Trumpa. Tmavší barvy, a zvlášť na spodku letadla, mohou přispět k jeho přehřívání, a to až i za hranici toho, co některé součástky mohou vydržet. Stroje by se tak musely zase upravit, aby dané komponenty bylo možné chladit.

„To, co vypadá jako drobné přelakování, vlastně může znamenat další desítky a desítky milionů. No a pro Boeing je to velmi vlastně špatná zpráva, protože oni mají ten kontrakt fixní - to znamená, že další náklady ponesou oni sami,“ popisuje dál Kryštof Kozák pro SZ Byznys celou problematiku.

Přetahování mezi Trumpem a Bidenem

46. americký prezident Joe Biden proto ještě v roce 2022 zrušil Trumpovo barevné schéma červené, bílé a tmavě modré, a kdyby letošní volby vyhrála Kamala Harrisová, zřejmě by u jím znovu objednaného tradičního designu světle modré a bílé i zůstalo.

Americký server Politico ale s odkazem na zdroj blízký Donaldu Trumpovi ještě letos v červenci uvedl, že v případě zvolení se ke svým barvám na 100 procent vrátí. A to potvrzuje i český politolog.

„Pokud je pravda, že mu na tom záleží, a myslím si, že on je ten typ, kterému vlastně záleží na té symbolice - přesně jsou známé zlaté toalety z Trump Tower, ale i celkově prostě ta symbolika úřadu, tak pokud se na to nějakým způsobem zaměří, určitě si to dokáže prosadit. A zejména ještě v situaci, kdy to vypadá, že v Kongresu budou mít republikáni většinu, tak není žádná politická síla, která by to zastavila,“ říká svůj názor amerikanista z Univerzity Karlovy.

Boeing by na Air Force One prodělat nemusel

Ředitel Boeingu Dave Calhoun už dříve sám uvedl, že dohody, u jejíhož vyjednávání byl Donald Trump osobně, kvůli zafixování ceny lituje. Podle Kryštofa Kozáka by ale americká firma na kontraktu nakonec tratná zase tolik být nemusela.

„Dobré vztahy firmy Boeing s Donaldem Trumpem mají mnohem vyšší hodnotu než pár desítek milionů za nějaké přebarvení. Firma Boeing má i svůj zbrojní segment, vojenskou část, a tato druhá část Boeingu je závislá na federálních kontraktech, které budou plně pod palcem nynější republikánské administrativy,“ vysvětluje dál Kozák.

„To znamená, že pokud si Boeing bude nějakým způsobem moci udělat v uvozovkách dobré oko u Donalda Trumpa, tak se to velmi vyplatí, protože washingtonská politika teď zřejmě bude hodně spočívat v tom, kdo si dokáže udělat u Donalda Trumpa dobré oko a proč,“ dodává český politolog.