Drahota a dobrovolné šetření. Vládní recept na pětiprocentní úsporu v EU

Ve snaze minimalizovat využívání drahé výroby z plynu rozhodla EU o povinných úsporách ve spotřebě energií ve špičce. Státy EU se tak dohodly, že od začátku prosince do konce března sníží o pět procent spotřebu elektřiny ve špičce. Časové úseky vybrané pro úspory při tom mají tvořit aspoň desetinu zimních měsíců.

Česko spoléhá na to, že alespoň pětiprocentní úspory dosáhne kombinací dobrovolných úspor, nezastropováním celkové spotřeby u podnikatelů, úsporami vyvolaných růstem cen ve špičce, kampaní a dalšími už fungujícími opatřeními. Spotřební špičku stanoví podle statistik Energetický regulační úřad (ERÚ). Uvedla to dnes Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu.

Opatření se týká i Česka. Dobu, kdy panuje nejvyšší poptávka po elektřině, má podle zákonodárci nedávno schválené novely energetického zákona - stanovit ERÚ. „V praxi budou hodiny představující dobu špičky stanoveny ve spolupráci ERÚ a provozovatele přenosové soustavy, na základě dat dodaných provozovatelem přenosové soustavy,“ řekl ČTK mluvčí úřadu Michal Kebort. ERÚ je podle něj připraven hodiny s nejvyšší spotřeby stanovit do začátku platnosti opatření. Dosud úřad musel čekat na definitivní stvrzení novely, která ho ke stanovení hodin ve spotřební špičce zmocňuje. To se stalo dnes, kdy ji podepsal prezident Miloš Zeman.

Vlády EU se na opatření dohodly na konci září poté, co na pozadí ruské války proti Ukrajině vyskočila cena plynu na hodnoty několikanásobně převyšující průměr z minulých let. Byť od té doby výrazně klesla, zůstává plyn ve srovnání s uplynulými roky drahý, což se promítá do cen elektřiny. Důvodem je evropský velkoobchodní systém, v němž se cena elektřiny odvíjí od nejnákladnějšího způsobu výroby potřebného k uspokojení momentální poptávky.