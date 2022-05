Investoři hodnotí 10 let Facebooku na burze: Miláček i datová pijavice

„Máme tady dost nešťastných chlapíků,“ komentoval tehdy agentuře Reuters Wayne Kaufman z makléřské firmy John Thomas Financial. „Doufali, že si Facebook povede mnohem lépe. Vsadím se, že na trhu je teď spousta zklamaných lidí,“ dodal také.

Pokud investoři před deseti lety akcie nakoupili, určitě dnes nelitují. „Byla to velmi dobrá příležitost, už jen z pohledu následného růstu. I když si vzpomínám, že jsem si to tenkrát nemyslel a spolu se mnou tento názor sdílela hromada analytiků. Už tenkrát nešlo o oblíbenou společnost. Mnozí jí úspěch nepřáli z přesvědčení, že se firma nechová korektně,“ říká pro SZ Byznys analytik společnosti X-Trade Brokers Jiří Tyleček.

„Odpovědět na to, jestli byl Facebook dobrou investicí při vstupu na burzu, není jednoduché. Při počátečním úpisu akcií existuje mnoho rizik. Facebook nebyl při vstupu na burzu tak velký jako teď a akcie se jevila relativně drahá, navíc nebyla k dispozici dostatečná historie chování trhu,“ komentuje pro SZ Byznys Zdeněk Zaňka, analytik z portálu Trhy.cz. Podle něj zde byl potenciál pro spekulanty nebo investory, kterým nevadilo větší riziko.

V říjnu 2015 akcie společnosti poprvé překročily symbolickou hranici 100 dolarů a v rostoucím trendu pokračovaly s určitými korekcemi takřka nepřetržitě až do července 2018 na cenu kolem 210 dolarů za akcii. Stejný měsíc ovšem odstartoval první výrazný pokles, který pokračoval až do prosince téhož roku. Akcie se v tomto období propadly asi o 40 procent.

Mohly za to především zveřejněné finanční výsledky společnosti. Čísla vypadala na první pohled skvěle, přesto akcie firmy reagovaly prudkým pádem. Analytici totiž očekávali ještě lepší čísla tržeb i počtu nových uživatelů, než kterých Facebook ve skutečnosti dosáhl. Šlo tehdy o jeden z největších propadů akcií jakékoli firmy na burze v novodobé historii.

Akcie oblíbené sociální sítě se však z několikaměsíčního propadu dokázaly vzpamatovat a do následujícího roku vstoupily pozitivním vývojem, který pokračoval do začátku roku 2020. Jenže v únoru akciový trh zachvátila panika způsobená do té doby neznámým čínským virem a trh se začal propadat, přičemž pokles bez výjimky postihl všechny akcie včetně Facebooku. Ty během několika týdnů ztratily přibližně 30 procent a obchodovaly se za necelých 150 dolarů za kus.