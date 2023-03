Stačilo pár turbulencí a silná koruna ztrácí pozice

„I pokud by mělo finanční napětí v Evropě přetrvávat a koruna dále ztrácela půdu pod nohama, nečekáme, že by došlo k dramatické korekci. Předpokládáme totiž, že by v případě potřeby zafungoval intervenční závazek ČNB. Připomeňme, že ČNB byla na devizovém trhu naposledy aktivní v říjnu minulého roku, kdy se koruna přiblížila tehdejší intervenční úrovni 24,70 Kč/EUR,“ uvedli analytici skupiny ČSOB.

Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová však ve středečním prohlášení poslancům ze sněmovního rozpočtového výboru sdělila, že centrální banka by mohla vážně uvažovat o navýšení hlavní úrokové sazby nad současnou sedmiprocentní úroveň. Argumentem pro tento krok by podle ní byl rychlejší růst mezd, což je proinflační faktor.

„Pokud by nová prognóza České národní banky v květnu předpověděla růst mezd o deset procent, musela by centrální banka velmi vážně uvažovat o zpřísnění měnové politiky,“ řekla Zamrazilová před poslanci, když jim představovala zprávu o měnové politice z letošního února. ČNB v únorovém odhadu počítá s růstem mezd o 8,5 procenta.

Současné prudké oslabování koruny by každopádně mohlo dostat centrální banku znovu do „módu“ pohotovosti. Ta totiž hodlá korunu i nadále bránit, pokud by se její kurz posunul na úrovně, kde by už ČNB považovala za nutné zasáhnout intervencí.