Silácké výroky inflaci neporazí

Úmysl to byl určitě chvályhodný, nepotkal se však s praktickými výsledky. Inflace jako by si dělala legraci z inflačních prognóz, setrvale směřovala vzhůru, ačkoli modelové predikce ji posílaly dolů, a spolu s tím narůstala inflační očekávání. „Chce to více trpělivosti, páni disidenti,“ slýchával jsem od mých kolegů, horizont účinné transmise činí rok až rok a půl. Dnes můžeme říci, že se nacházíme v čase, kdy tato doba pomalu uplynula, ale skutek utek. Inflace vystoupala na jednu z nejvyšších příček v EU, je o čtyři procentní body vyšší než v nám hospodářsky blízkém Slovensku, které jako člen eurozóny se cestou strmého zvyšování sazeb nevydalo.

V neposlední řadě je zde překvapivě silné protiinflační chování kurzu české koruny. Její posílení o cca sedm procent je podle interního hrubého pravidla ČNB ekvivalentem zvýšení hlavní sazby o cca 1,5 procentního bodu, tedy někam k úrovni 8,5 %. A to bez vynaložení jediného eura z devizových rezerv! Pro mnohé je to nesporný úspěch, pro některé komentátory naopak zklamání, jelikož by chtěli mít kurz slabší, paradoxně však při souběhu s rostoucími sazbami, které by tlačily na jeho další posilování?! Pochybuji ale, že současná bankovní rada se rozhodne doručit umělé oslabení koruny jako v dobách kurzového závazku, když tržní síly se k takovémuto kroku nemají.