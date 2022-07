Koruna posiluje a ukazuje, kde si Češi na dovolené mohou dopřát nejvíce

Po květnovém jmenování nového guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla to chvíli vypadalo, že Čechům se dovolená v zahraničí prodraží, koruna totiž vůči euru skokově oslabila až k hranici 25,47 Kč/EUR. Byla to ovšem jen kratší epizoda, po které se kurz domácí měny, především díky intervencím ČNB, dostal postupně až na současných 24,39 Kč/EUR.

V některých lokalitách si tak Češi mohou dopřát více, než by si užili za stejnou částku v České republice, jinde zase budou muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Analytik Miroslav Novák z Akcenty zase upozorňuje, že s kupní silou koruny je to trochu složitější. „Háček je například v tom, že v turistických místech bývají ceny obvykle výrazně vyšší než v méně turistických oblastech. A v neposlední řadě, pokud někdo jede s cestovní kanceláří, a ještě all inclusive, tak nemusí místní ceny řešit skoro vůbec,“ vysvětluje pro SZ Byznys.

„Těžko odhadnout, kam kurz koruny ČNB posune v nejbližších týdnech, ovšem osobně si myslím, že níže, než je aktuální kurz, to pravděpodobně nebude. Pokud by naopak ČNB dala od koruny ruce pryč, následovalo by nevyhnutelné oslabení. Současný kurz bych tak pro nákup eur na dovolenou s klidnou myslí akceptoval,“ říká.

„Pokud se podívám na aktuální kurz koruny k euru, tak koruna je momentálně v blízkosti svých letošních maxim a je vůči euru nejsilnější za posledních zhruba deset let. To, že by koruna během nadcházejících týdnů mohla ještě výrazněji posílit, již moc pravděpodobné podle mě není, ačkoliv zcela vyloučit to samozřejmě nelze,“ předpovídá Novák z Akcenty.