Sazby hypoték přeskočily šest procent. Blíží se ke stropu

Nejvýraznější nárůst sazeb zaznamenaly hypotéky s fixací na jeden rok. V průměru za poslední měsíc vzrostly o 0,61 procentního bodu na 6,53 procenta. Sazba hypoték s fixací na tři roky se zvýšila průměrně o 0,53 bodu na 6,41 procenta, s fixací na pět let o 0,49 procentního bodu na šest procent a s fixací na deset let o 0,51 procentního bodu na 6,04 procenta. Nejdražší zůstávají hypotéky nad 80 procent odhadní ceny nemovitosti s fixací na tři roky. Ty banky zdražily za poslední měsíc o 0,69 procentního bodu a v průměru je nabízejí za 6,79 procenta.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,24 procenta činí v červenci 23 074 korun. Klienti, kteří chtěli uzavřít ať už novou či prodloužení smlouvy na další fixační období, tak musí opět sáhnout hlouběji do kapsy. Například na průměrné hypotéce na 3,5 milionu korun se splatností 25 let je to o 8100 korun více při refixaci hypotéky z června 2017, vypočetl Sýkora.