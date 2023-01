Zcela nový podvod ve světě peněz. Na vaše úspory útočí „živý člověk“

Přestože výsledek zdaleka není dokonalý, může někoho zmást. „Lidé už obvykle vědí, že nemohou věřit každé e-mailové zprávě. Ale u takovéto zprávy mohou zaváhat. Nejspíš si nebudou myslet, že jde o reálného člověka – na to působí celý projev moc roboticky,“ myslí si Kasík. „Ale mohli by třeba získat dojem, že banka experimentuje s nějakým novým hlasovým automatem. Lze předpokládat, že podobných pokusů bude přibývat s tím, jak se generování realistických videomontáží zjednodušuje a zlevňuje.“

V bankovním světě by pak Deepfake bylo například video, kde by z důvodu dalšího nárůstu inflace doporučoval hodně utrácet falešný guvernér ČNB Aleš Michl.

Vyrobit syntetické video však není podle Sušického tak jednoduché. „Absolvent naší fakulty by to bankovní video asi dokázal vyrobit, ale jinak se na to specializují organizované skupiny a je to tvrdý byznys. Jedná se hlavně o skupiny z východu, které si to na nás zkoušejí a své znalosti „vyvážejí“ dál,“ domnívá se odborník na umělou inteligenci.